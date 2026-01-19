El Gobierno francés anuncia que activará el artículo 49.3 para aprobar los presupuestos ante el bloqueo parlamentario

El primer ministro francés, Sebastien Lecornu - Europa Press/Contacto/Henri Szwarc

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro francés, Sebastien Lecornu, ha anunciado este lunes que el Gobierno recurriá al artículo 49.3 de la Constitución francesa, que permite dar 'luz verde' a un proyecto de ley sin un debate parlamentario, para aprobar los presupuestos para 2026, ante el bloqueo político en la Asamblea Nacional.

"Esto lo hago con pesar porque soy consciente de que me veo obligado a faltar a mi palabra", ha expresado Lecornu en declaraciones a la prensa, agregando que la decisión de activar dicho artículo la toma con "cierto pesar y amargura".

Si bien ha resaltado que las últimas semanas de negociaciones "no han sido en vano", ha reconocido que las negociaciones sobre el presupuesto empezaron a empeorar tras las vacaciones navideñas debido a los "intentos de sabotaje" de la oposición, en alusión a las mociones de censura presentadas por La Francia Insumisa (LFI) y la Agrupación Nacional (AN).

Lecornu, que se había negado a utilizar este recurso constitucional y que pudo alcanzar un acuerdo con todas las facciones políticas para aprobar la ley de financiación de la Seguridad Social, ha denunciado además la "deserción" en las conversaciones de partidos como Los Verdes, que "dejaron de asistir a las reuniones de trabajo".

"Tenemos que ser humildes. Es un éxito parcial, un fracaso parcial. Funcionó con la Seguridad Social, en la que nadie creía", ha indicado, agregando que el país se dirigía de forma inevitable a "un callejón sin salida".

Las reacciones políticas no se han hecho esperar y la presidenta de La Francia Insumisa en la Asamblea Nacional, Mathilde Panot, ha adelantado que su grupo presentará una nueva moción de censura contra el Gobierno "por la dignidad del Parlamento". "Lecornu utiliza el artículo 49.3 para imponer su desastroso presupuesto", ha criticado en redes sociales.

Los partidos de izquierdas LFI y el ultraderechista AN presentaron recientemente otra moción de censura contra el Gobierno de Lecornu, rechazada después por la Asamblea Nacional, debido a su inacción por la firma del acuerdo de libre comercio con Mercosur.