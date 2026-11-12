El Gobierno francés condena la "demagógica" prohibición de Israel a la entrada de Mélenchon en el país

Jean-Luc Mélenchon, en imagen de archivo - Julien Mattia / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno francés ha condenado como un acto de demagogia la decisión anunciada este jueves por Israel de prohibir la entrada en el país al candidato presidencial y líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon, y reprochado que anuncios como este solo favorecen a aquellos que, como el partido La Francia Insumisa (LFI) que lidera el candidato, "instrumentalizan" el conflicto israelo-palestino.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, ha denunciado una "decisión demagógica" --porque Mélenchon no tenía intención de viajar al país de todas formas-- que ha llegado procedente de un gobierno, el israelí, "que ha multiplicado las violaciones del Derecho Internacional".

Sin embargo, en un nuevo episodio del palpable conflicto entre el Gobierno francés y Mélenchon, a quien ha descrito varias veces como un agitador, Barrot también ha cuestionado el buen juicio de Israel en términos políticos al asegurar que anuncios como este "solo le hacen el juego a aquellos que, como La Francia Insumisa, viven de la instrumentalización del conflicto israelí-palestino".

"Francia continuará incansablemente actuando por la solución de dos Estados y la coexistencia pacífica de los pueblos israelí y palestino", ha concluido Barrot.

Israel ha prohibido la entrada tanto a Mélenchon como a la jefa del bloque parlamentario del partido, Mathilde Panot, por "difamar" al país con "comentarios escandalosos" como, esgrime, propuestas de que buques de guerra franceses escolten a flotillas humanitarias con destino a Gaza.

Tras conocer la prohibición, Mélenchon ha respondido que la decisión de las autoridades israelíes no tendrá efecto alguno sobre su postura de condena contra Israel.

"No he pedido entrar en el país", ha replicado Mélenchon durante una entrevista con FranceInfo donde ha asegurado que, si consigue la victoria en las próximas elecciones "se dirá lo que haya que decir" y denunciará sin cortapisas "el genocidio en Gaza, la colonización en Cisjordania y la anexión progresiva del sur de Líbano y los Altos del Golán".