Archivo - El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez. - Alexis Sciard / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, ha ordenado este miércoles incrementar las medidas de seguridad en establecimientos religiosos judíos de todo el país de cara a la celebración de la Janucá entre los días 4 y 12 de diciembre y ante el temor a un repunte de ataques antisemitas.

Así lo ha manifestado el ministro, que ha indicado que se ha remitido esta orden a todos los prefectos para "fortalecer y garantizar" la seguridad de los "lugares de culto judíos y las reuniones relacionadas con esta festividad, según informaciones recogidas por la cadena de televisión BFMTV.

Nuñez ha instado a las autoridades locales a estar "alerta" ante el "alto nivel de amenaza terrorista" tras el reciente ataque con arma de fuego en la comuna de Trappes, al suroeste de París, que dejó un muerto y siete heridos. Además, ha subrayado que casi la mitad de los actos de este tipo tienen un carácter "antisemita".

Entre las medidas solicitadas se encuentran las de adoptar medidas temporales para "prohibir la circulación y el estacionamiento" en zonas determinadas y "movilizar a la policía municipal y a sus sistemas de videovigilancia".

"Los actos antisemitas han aumentado considerablemente en los últimos años, especialmente tras los ataques terroristas de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023", ha sostenido, antes de aclarar que en 2025 la Dirección Nacional de Inteligencia Territorial registró 1.320 actos antisemitas.

Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026, se registraron 745 actos antisemitas, lo que supone un descenso del 29% en comparación con el mismo periodo de 2025, tal y como ha explicado Nuñez, que ha sostenido que "a pesar de este descenso, los actos antisemitas siguen situados en un nivel históricamente elevado".