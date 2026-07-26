El Gobierno iraní avisa al "gorrón" de Zelenski que el ataque a su barco en el Caspio "no quedará sin respuesta"

Archivo - El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi - Europa Press/Contacto/Gavriil Grigorov/Kremlin Poo

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha avisado este domingo al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que el ataque ucraniano del sábado contra un carguero iraní en el mar Caspio y que mató a un marinero "no quedará sin respuesta" antes de denunciar al mandatario ucraniano, a quien llamó "gorrón", de actuar al servicio de Israel para "arrastrar a Europa" a la guerra de Irán.

"Zelenski ha atacado un buque mercante iraní, matando a un marinero. Una flagrante violación de la Carta de la ONU, perpetrada a instancias de Israel para arrastrar a Europa a su guerra", ha denunciado Araqchi en un duro mensaje publicado en redes sociales.

El ministro de Exteriores ha recordado que ayer por la noche mantuvo una conversación de urgencia con la jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, a quien trasladó su consternación por lo ocurrido, como hizo poco después con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov.

"He dejado claro que lo que hizo este gorrón de Kiev no quedará sin respuesta", ha avisado Araqchi.

Zelenski comentó brevemente este sábado ataques en el Caspio que han alcanzado, según el mandatario, un buque de guerra ruso y embarcaciones utilizadas para transportar carga militar vinculada a Irán. Para el Ministerio de Exteriores iraní, la declaración de Zelenski representó la admisión tácita de su responsabilidad en lo ocurrido.

La última estimación del incidente ha venido de la mano del gobernador de la provincia iraní de Guilán, donde el barco tenía su destino. El ataque de Ucrania, ha explicado, alcanzó un buque mercante "registrado en Bandar Anzali en aguas del mar Caspio y en el fondeadero exterior del río Volga".

El ataque "destruyó por completo el puente de mando del barco y, lamentablemente, un marinero falleció y otros tres resultaron heridos".

El buque transportaba cargamento de hierro y viajaba desde el puerto de Astracán al puerto de Bandar Anzali, en esta provincia de Guilán, "una ruta que se había utilizado durante años como un corredor seguro para los intercambios comerciales entre ambos puertos".