El Gobierno iraní califica de "crimen de guerra" el ataque de EEUU contra un hospital de enfermos de cáncer

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei - Sha Dati / Xinhua News / Europa Press / ContactoPh

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha calificado de "crimen de guerra" el ataque perpetrado por el Ejército de Estados Unidos durante la madrugada contra el Hospital Shahid Baqaei de Ahvaz, capital de la provincia de Juzestán, que atiende a enfermos de cáncer.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha asegurado en redes sociales que este ataque "constituye un crimen de guerra cobarde" contra seres humanos "inocentes", especialmente "niños que luchan de forma valiente por sus vidas".

"Este bárbaro ataque, que recuerda a las atrocidades de Israel contra instalaciones sanitarias, ha causado un sufrimiento y ansiedad severos a los niños hospitalizados, y ha obligado a evacuar de emergencia a 211 pacientes que recibían quimioterapia", ha dicho.

Baqaei ha criticado así que "aquellos que predican incesantemente los Derechos Humanos, pero deliberadamente hacen la vista gorda ante ataques contra hospitales y centros sanitarios, han perdido hasta el último ápice de credibilidad moral".

El rector de la Universidad de Ciencias Médicas de Ahvaz, Hatem Bustani, ha informado de que el hospital --que brinda atención a pacientes, la mayoría niños, que padecen enfermedades hematológicas y oncológicas-- ha reanudado sus actividades después de ser evacuado para garantizar la seguridad del personal y los pacientes.

"Tras una interrupción de menos de seis horas, esta mañana se ha reanudado la prestación de servicios médicos en este centro con el regreso de pacientes y los nuevos ingresos ya está en marcha", ha detallado en declaraciones a la agencia de noticias Mehr.