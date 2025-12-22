El Gobierno de Israel aprueba el cierre de la radio del Ejército

Captura de la página web de la Radio del Ejército de Israel - RADIO DEL EJÉRCITO DE ISRAEL

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros del Gobierno de Israel ha aprobado este lunes por unanimidad el cierre de la radio del Ejército, que será efectivo a partir del 1 de marzo, en una decisión criticada por la oposición por considerar la emisora una institución política y cultural.

El cierre, que se ha aprobado por vía administrativa, sin intervención del Parlamento, ha sido defendido por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ha criticado la existencia de este tipo de emisora que "quizá exista en Corea del Norte", pero que no cree apropiada para Israel.

Tras conocerse la aprobación de la medida han sido presentados varios recursos ante el Tribunal Supremo por ir en contra del derecho a la libertad de expresión.

Así, la ONG Movimiento por un Gobierno de Calidad y la Asociación por una Academia Democrática de Israel y un grupo de seis antiguos jefes --comandantes-- de la emisora y destacadas figuras de los medios de comunicación han presentado sendas demandas en el Supremo alegando que es necesario aprobar cualquier modificación en la Knesset o Parlamento israelí ya que este órgano legislativo reconoció en una ley a la emisora del Ejército.

Para el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, las noticias de esta emisora sitúan a las Fuerzas Armadas como un actor político e incluso ha argumentado que perjudican a militares y la unidad del cuerpo, mientras que los "enemigos" de Israel las interpretan como la postura oficial de la institución.

"Galei Tzahal (nombre oficial de la emisora) se creó para dar servicio a los militares y sus familias y no para dar opiniones, muchas de las cuales van en contra de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y sus soldados", ha apuntado Katz, según recoge el diario 'Yedioth Ahronoth'. "El cierre de la emisora es esencial para proteger el carácter nacional de las FDI y para recuperar la confianza de la población", ha remachado.

También la fiscal general israelí, Gali Baharav-Miara, ha advertido incluso antes de la aprobación en Consejo de Ministros que el cierre es ilegal y que supone una merma de la libertad de prensa. Asimismo, considera que el cierre solo se puede tramitar por proyecto de ley aprobado en el Parlamento.

Además, ha criticado el sesgo político favorable al partido Likud de Netanyahu dentro de la comisión de expertos en la que se basa el Gobierno para fundamentar la medida. De hecho, recuerda que la comisión criticó la "diversidad política" de la emisora.

La posibilidad de cerrar esta emisora ha estado en el punto de mira de varios gobiernos de Israel y ha suscitado la polémica dado que la cadena es vista por muchos como una institución política y cultural.

Diferentes gobiernos y jefes del Ejército han debatido durante años si ésta debe permanecer bajo control militar o ser transferida a una autoridad civil, aunque finalmente Netanyahu ha apostado por su cierre.