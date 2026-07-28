El Gobierno israelí ordena al Ejército tomar el control de un cuarto campo de refugiados palestino en Cisjordania

Las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania - Europa Press/Contacto/Mohammed Nasser

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha ordenado al Ejército israelí tomar el control de un cuarto campo de refugiados palestino en Cisjordania en el marco del aumento de las operaciones militares en la zona tras los enfrentamientos en el pueblo de Tell, que se saldaron con dos israelíes y cuatro palestinos muertos.

La medida --que tiene como objetivo "ampliar las operaciones ofensivas contra el terrorismo palestino"-- no detalla cuál de los tres campos de refugiados cerca de Nablús quedará afectado por la orden: Balata, Askar y Ein al Sultan.

En los últimos dos años, las fuerzas israelíes han tomado el control de los campos de refugiados de Yenín, Tulkarem y Nur al Shams, desplazando a la mayoría de sus residentes, según ha recogido el diario israelí 'Haaretz'.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha advertido este martes de que esta instrucción por parte de las autoridades israelíes "podría tener un impacto humanitario devastador" para miles de palestinos.

"Desde el año pasado, las operaciones israelíes en los campamentos de Yenín, Tulkarem y Nur al Shams han desplazado a más de 30.000 personas, incluidos niños, y han destruido hogares, medios de subsistencia y servicios esenciales. Estas operaciones también han agravado las necesidades humanitarias", ha lamentado.

La OCHA ha apuntado a que el anuncio se produce además "en medio de una escalada de violencia en Cisjordania, que incluye ataques de colonos, operaciones de las fuerzas israelíes, enfrentamientos con palestinos, el uso de fuerza letal y nuevos desplazamientos de familias palestinas".

"Las fuerzas israelíes han impuesto un cierre a la ciudad de Nablús y sus alrededores, así como a la aldea de Tell, donde tuvieron lugar algunas de las muertes recientes. En este último lugar, también hay preocupación por el establecimiento de un asentamiento más cerca de donde viven los palestinos", ha dicho, agregando que los ataques de colonos se han registrado en toda Cisjordania, principalmente en las gobernaciones de Nablús, Qalqilia y Yenín.