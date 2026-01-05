El Gobierno de Malasia presenta un proyecto de ley para limitar a diez los años de mandato del primer ministro

Archivo - El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim. - MALAYSIAN PRIME MINISTER'S OFFICE / XINHUA NEWS /

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Malasia ha presentado este lunes un proyecto de ley para limitar a diez los años de mandato del primer ministro, lo que supone un máximo de dos mandatos de cinco años cada uno, según ha anunciado el jefe de Gobierno del país, Anwar Ibrahim, que busca sacar adelante un paquete de reformas institucionales.

"Todo el mundo tiene un límite de mandato, así que el jefe de Gobierno no podrá estar al frente del país más de diez años. Esto se aplica a todos y es mejor dejar esto resuelto para las próximas generaciones", ha dicho durante un discurso ante la nación.

Así, ha explicado que el proyecto de ley pasa ahora a manos del Parlamento para su votación. El texto, ha puntualizado, también incluye medidas para reforzar la separación de poderes y afectará también a la Fiscalía General y a la Defensoría del Pueblo.

La medida llega ahora en pleno aumento de las críticas contra el Gobierno malasio por la falta de avances en las reformas prometidas previamente por el primer ministro, que ha destacado la importancia de "permanecer unidos" frente a la oposición.

Malasia carece de límites de mandato para los primeros ministros, que pueden mantenerse en el cargo de forma indefinida siempre y cuando cuenten con el apoyo de los diputados. En 2019 ya se presentó una propuesta para recortar a dos los mandatos y evitar el abuso de poder, si bien el texto no contó con los apoyos suficientes para salir adelante.