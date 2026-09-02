El Gobierno de Malta "toma nota" del veredicto por el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia en 2017

Archivo - Una manifestación para exigir justicia por el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia- Europa Press/Contacto/Wiktor Dabkowski - Archivo

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Malta ha "tomado nota" del veredicto de absolución del empresario Yorgen Fenech de dos cargos de complicidad y conspiración por ordenar el asesinato de la aclamada periodista Daphne Caruana Galizia en 2017.

"En relación con este mismo caso, varias personas ya han sido investigadas, procesadas y condenadas a largas penas de prisión. El Gobierno mantiene su compromiso de garantizar que las instituciones impartan justicia. En esta coyuntura delicada, el Gobierno insta a actuar con prudencia respecto a los comentarios públicos que podrían causar más perjuicio que beneficio", ha señalado en un comunicado.

Asimismo, ha reafirmado su "compromiso de continuar las reformas para fortalecer aún más el estado de derecho". "Todas las instituciones seguirán contando con el pleno apoyo del Gobierno en el ejercicio de su labor", ha agregado.

Un tribunal ha absuelto al magnate después de que el jurado haya emitido este miércoles un veredicto de no culpabilidad por ocho votos contra uno en ambos cargos que se le imputaban por complicidad y conspiración tras ocho horas de deliberación.

Según las investigaciones, el empresario pagó presuntamente a los sicarios alrededor de 150.000 euros para matar a la periodista, que meses antes de su muerte había revelado la existencia de una empresa opaca registrada en Emiratos Árabes Unidos llamada 17 Black, propiedad de Fenech y utilizada para transferir presuntas comisiones irregulares a altos cargos del Gobierno de Malta.

Caruana Galizia, que era una de las periodistas más conocidas del país, fue asesinada con un coche bomba el 16 de octubre de 2017 a los 53 años en su domicilio en Bidnija. En el momento de su asesinato, se encontraba investigando un caso vinculado a los Papeles de Panamá y relacionado con presuntos sobornos canalizados desde 17 Black hacia empresas pantalla que el jefe de gabinete del ex primer ministro Joseph Muscat, Keith Schembi, y el ministro de Turismo, Konrad Mizzi, poseían en Panamá.