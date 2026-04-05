El Gobierno nepalí amplía el fin de semana a dos días por la crisis energética

Archivo - Una excavadora en Katmandú (archivo) - Europa Press/Contacto/Sunil Sharma - Archivo

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Nepal ha anunciado que la semana laboral será de lunes a viernes en instituciones públicas y en el sistema educativo en una medida que busca ahorrar combustible en vistas de la crisis energética provocada por la guerra en Irán.

La medida comenzará a aplicarse desde este lunes tras su aprobación en el Consejo de Ministros del domingo, por lo que este domingo ha sido el último laborable conforme a la normativa anterior.

Además, el cambio impone un horario de trabajo de 9.00 a 17.00 horas a los organismos estatales, ha explicado el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Juventud y Deportes, Sasmit Pokharel, citado por el diario nepalí 'Kantipur'.

La falta de suministro de combustible ha llevado a tomar esta decisión de declarar festivo el domingo y a impulsar la electrificación de la flota de vehículos de combustión.