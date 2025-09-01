El Gobierno palestino pide "soluciones prácticas" a nivel internacional ante los "crímenes" de Israel

Archivo - El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, Mohamed Mustafa, atiende a los medios de comunicación durante la Reunión ministerial de Madrid+ por la implementación de la solución de los dos Estados (archivo) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Apela a la imposición de sanciones y la ruptura de relaciones diplomáticas por el "genocidio" en Gaza y la "anexión" en Cisjordania

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno palestino ha reclamado este lunes a la comunidad internacional "soluciones prácticas" para poner fin a los "crímenes" por parte de Israel, incluidos el "genocidio" en la Franja de Gaza y los planes de "anexión y desplazamiento de población" en Cisjordania y Jerusalén Este, incluida la imposición de sanciones y la ruptura de relaciones con las autoridades israelíes.

El Ministerio de Exteriores palestino ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que "la continuación del genocidio y la anexión requiere soluciones prácticas", al tiempo que ha criticado "el fracaso internacional" a la hora de detener estas acciones por parte de las autoridades de Israel a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Así, ha lamentado que "la ocupación continúa perpetrando masacres masivas y usando el hambre como arma" al tiempo que "habla abiertamente de sus planes para desplazar (a la población) y anexionar la Cisjordania ocupada", algo que "debería llevar a los Estados, Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de la ONU a evaluar los resultados de sus resoluciones, esfuerzos y operaciones".

"Deben desarrollar soluciones prácticas que pongan fin al desprecio del Gobierno israelí al consenso internacional y rechazar estos crímenes", ha manifestado, al tiempo que ha insistido en que "las acciones de la ocupación y sus líderes amenazan directamente la paz y la seguridad internacional, socavan rápidamente la credibilidad de las instituciones internacionales y suponen un avance hacia su reemplazo por la ley de la jungla".

Por ello, ha pedido la aplicación de sanciones "contra el sistema colonial de ocupación" y la ruptura de relaciones con Israel de cara a poner fin a "esta prolongada ocupación y la catástrofe humanitaria que ha causado en la Franja de Gaza, que se ha convertido en una catástrofe global en todos los sentidos de la palabra".

El Gobierno palestino ha hecho hincapié además en la necesidad de que los países que aún no han reconocido al Estado de Palestina de que den este paso y adopten "acciones inmediatas" de cara a "incrementar las opciones de aplicar la solución de dos Estados", respaldada por la práctica totalidad de la comunidad internacional pero rechazada por el Gobierno israelí, liderado por Benjamin Netanyahu.