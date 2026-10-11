El Gobierno de Panamá agradece la solidaridad internacional tras el terremoto de magnitud 7,6

Archivo - Bandera de Panamá - Daren Fentiman / Zuma Press / Europa Press

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Panamá han manifestado públicamente su gratitud hacia la comunidad internacional por el apoyo y la solidaridad que han mostrado hacia las autoridades y la ciudadanía panameñas tras el terremoto de magnitud 7,6 que ha sacudido a finales de esta semana el centro-sur del país.

"En nombre del Gobierno y del pueblo de la República de Panamá, expresamos nuestro profundo agradecimiento a los gobiernos amigos, organismos internacionales y multilaterales y pueblos que nos han manifestado su solidaridad tras el terremoto que afectó a nuestro país", reza un comunicado compartido en redes sociales por el Ministerio de Exteriores panameño.

La cartera ministerial ha señalado en la misma nota que la prioridad del Ejecutivo en estos momentos es "proteger la vida y la seguridad" de sus ciudadanos, atender a los afectados por la emergencia sísmica y restablecer cuanto antes los servicios esenciales que se han visto dañados.

A este fin, el Gobierno ha asegurado que Presidencia, Exteriores y otras instituciones nacionales competentes están trabajando "de manera coordinada" para "canalizar responsablemente las expresiones de solidaridad y asegurar que cualquier asistencia internacional responda a necesidades verificadas".

"Agradecemos cada mensaje de apoyo y cada ofrecimiento de cooperación", ha insistido la Cancillería al final de un escrito en el que ha querido subrayar también el "solidario y resiliente" de Panamá como país. "Esta muestra de amistad internacional nos recuerda que, frente a una emergencia de esta naturaleza, la solidaridad entre las naciones constituye una expresión concreta de nuestra humanidad compartida", ha concluido.

El seísmo fue identificado a las 12.56 hora local, 19.56 de este viernes (hora peninsular en España peninsular y Baleares) a 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba (al oeste de Tonosí, provincia de Los Santos) con un hipocentro situado a 10 kilómetros de profundidad.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá fijó en 7,2 la magnitud del temblor, con hipocentro a 4 kilómetros de profundidad, y avisó de una réplica inmediata de magnitud preliminar 6,0, sin información de víctimas.

El terremoto y sus más de 47 réplicas han provocado daños en infraestructuras clave como la planta de agua potabilizadora de Chilibre, según ha anunciado el Gobierno panameño en un comunicado. Asimismo, ha causado daños en al menos 188 escuelas de todo el país, así como en viviendas, hospitales, puentes, carreteras e incluso en catedrales y varias iglesias, según ha informado el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).