La Comisión Europea ofrece ayuda a Panamá tras terremoto de magnitud 7,6

Archivo - La comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib - Volodymyr Tarasov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha asegurado que está siguiendo de cerca la situación en Panamá después de que un terremoto de magnitud 7,6 haya sacudido esta pasada noche el centro-sur del país y ha manifestado su solidaridad para con la población panameña, al tiempo que se ha mostrado dispuesta a prestar asistencia si las autoridades así lo solicitan.

Así lo ha hecho saber la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, que ha informado a través de redes sociales de que el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Unión Europea está "monitorizando" la evolución de los acontecimientos para dar cuenta de las posibles consecuencias del seísmo.

Lahbib ha trasladado asimismo el apoyo de las instituciones comunitarias al país centroamericano y ha confirmado que Bruselas está preparada para responder ante las necesidades que puedan surgir como consecuencia del movimiento sísmico.

"Expresamos solidaridad con el pueblo de Panamá y estamos listos para brindar apoyo si se solicita", ha afirmado, dejando abierta la posibilidad de activar mecanismos de asistencia en caso de que las autoridades panameñas requieran ayuda internacional.

El seísmo ha sido identificado a las 12.56 hora local, 19.56 de este viernes (hora peninsular en España peninsular y Baleares) a 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba (al oeste de Tonosí, provincia de Los Santos) con un hipocentro situado a 10 kilómetros de profundidad.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ha fijado en 7,2 la magnitud del temblor, con hipocentro a 4 kilómetros de profundidad, y ha avisado de una réplica inmediata de magnitud preliminar 6,0, también sin información de víctimas por ahora.

El seísmo y sus más de 47 réplicas han provocado daños en infraestructuras clave como la planta de agua potabilizadora de Chilibre, según ha anunciado el Gobierno panameño en un comunicado. Asimismo, ha causado daños en al menos 188 escuelas de todo el país, así como en viviendas, hospitales, puentes, carreteras e incluso en catedrales y varias iglesias, según ha informado el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).