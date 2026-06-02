El Gobierno de Perú anuncia que el Papa León XIV visitará el país en noviembre

Archivo - El Papa León XIV - Europa Press/Contacto/VATICAN MEDIA - Archivo

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Perú, Carlos Pareja, ha anunciado este martes que el Papa León XIV tiene previsto visitar el país latinoamericano y otros dos países del continente americano "antes de fin de año", apuntando al mes de noviembre.

"La fecha que el Papa va a visitar Perú no la tenemos con precisión, pero se supone que es antes de fin de año, noviembre probablemente. Además no va a visitar solamente Perú, sino que va a ir a otros dos países de la región, eso es lo que nos han informado. No sé cuáles son los otros dos países, pero son tres de la región", ha explicado en declaraciones a la emisora peruana RPP.

El titular de Exteriores ha señalado que el Ejecutivo peruano aún no tiene fecha de la visita pero que espera que el pontífice pase en el país "por lo menos, tres días, porque quiere visitar tres ciudades: Chiclayo, Lima y quizá alguna ciudad de la Amazonía", y ha recordado que León XIV está muy ligado a la primera de estas localidades, donde llegó a ser obispo.

Pareja ha anunciado, asimismo, que el presidente del país, José María Balcázar, tiene previsto reunirse con León XIV en el Vaticano el próximo 18 de junio. Así, ha señalado que la invitación del Vaticano fue enviada originalmente a José Jerí, antes de que abandonase la Presidencia tras una moción de censura a mediados de febrero.

"Hay una fecha y una hora para que el presidente Balcázar esté en el Vaticano, que es el día 18 de junio, pero todavía no hemos realizado el pedido al Congreso, porque estamos en estos trámites de las elecciones del domingo", ha indicado en alusión a la segunda vuelta de las presidenciales que enfrentará a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

"El objetivo del viaje es invitar formalmente, oficialmente al Papa. El Papa ha expresado que sí, que recibirá al presidente, y no solamente que lo recibirá, sino que le ha formulado una invitación para que vaya", ha señalado.