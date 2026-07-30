El Gobierno de Perú matiza que no eliminará por ahora los días festivos para mejorar la productividad

Archivo - Juan Sheput, ministro de Trabajo de Perú. - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Trabajo de Perú, Juan Sheput, ha aclarado este jueves que no está previsto reducir el número de días festivos, tal y como apareció en un borrador en el que el nuevo gabinete de la presidenta Keiko Fujimori trabaja para solicitar al Congreso facultades legislativas para los 120 primeros días de mandato.

Sheput ha matizado que ese documento que ha aparecido en los medios es un "borrador de discusión" y que antes de tomar cualquier decisión al respecto harán primero "una evaluación de impacto" y "conversar con las personas involucradas", según se extrae de una entrevista concedida a la cadena RPP.

Fujimori tiene previsto presentar una petición al Congreso para que le conceda facultades legislativas con las que poner en marcha ciertas medidas de emergencia, principlamente para atender la fuerte inseguridad y las demandas económicas, que han crecido en paralelo a la inestabilidad política e institucional de esta década.

"Tendremos que evaluar el impacto y todavía faltan datos por recopilar. De inmediato hay una decisión política de mantener las cosas como están. Estamos en un proceso de asentamiento, trabajando en datos empíricos", ha explicado Sheput.

Según el borrador, se plantea reducir el número de días festivos --actualmente son 16-- como una forma de favorecer una mayor productividad. "Hay quienes dicen que hay feriados que quitan competitividad y otros, que favorecen el turismo. La presidenta ha dicho que vamos a empezar a discutirlos", ha zanjado.

El texto también incluye la flexibilización de los despidos por causas objetivas, una modificación del régimen tributario, o cambios en el sistema de salud público y otras estructuras e instituciones del Estado.

Por otro lado, ha informado de que el incremento del salario mínimo anunciado por la presidenta el día de su toma de posesión ha de pasar primero por la mesa del Consejo Nacional de Trabajo (CNT) --mecanismo tripartito que reúne al Gobierno, empresarios y sindicatos-- para su evaluación.

La propuesta de Fujimori era incrementar los actuales 1.130 soles mensuales (290 euros) hasta los 1.300 soles (335 euros). Sheput ha señalado que existen "posturas razonables" dentro del gremio empresario y que esto será discutido.