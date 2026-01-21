El Gobierno sirio declara el campamento de Al Hol y las prisiones de Hasaka como "zonas restringidas"

Fuerzas de seguridad sirias desplegadas en el campamento de Al Hol, que acoge a miles de personas vinculadas con el grupo yihadista Estado Islámico - Europa Press/Contacto/Monsef Memari

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno sirio ha declarado este miércoles como "zonas restringidas" el campamento de desplazados de Al Hol, que acoge a miles de personas vinculadas con el grupo yihadista Estado Islámico, y las prisiones de seguridad de la provincia de Hasaka tras la retirada de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) del territorio en virtud del acuerdo firmado con el Gobierno liderado por el presidente de transición, Ahmed al Shara.

"Estas áreas están siendo aseguradas y se está buscando a los presos de Estado Islámico que aún permanecen fugados. Se están recopilando los datos necesarios para controlar la situación de seguridad en el campamento de Al Hol y otros centros similares", ha indicado el Ministerio del Interior en un comunicado difundido en redes sociales.

La cartera del Interior siria ha detallado además que acercarse a estas instalaciones estará, a partir de ahora, "estrictamente prohibido" y que, en caso de traspaso ilegal, estos individuos estarán "sujetos a responsabilidades y enjuiciamientos".

La Presidencia siria destacó en la víspera que Damasco "está totalmente preparado para asumir el control de estas posiciones y gestionar su seguridad para garantizar la estabilidad del campamento y evitar cualquier intento por parte de las organizaciones terroristas de aprovechar la retirada" de las fuerzas kurdo-árabes.

Las autoridades sirias notificaron el martes la detención de más de 80 presos de Estado Islámico que permanecían recluidos en la prisión de Al Shadadi, ubicada en el sur de la provincia de Hasaka y controlada por las FDS, en medio de acusaciones cruzadas por la excarcelación de yihadistas y las denuncias de las fuerzas kurdo-árabes contra las fuerzas gubernamentales por continuar su ofensiva pese al acuerdo de alto el fuego firmado el domingo.

En concreto, el acuerdo determina que, a cambio del cese inmediato de la ofensiva del Ejército sirio en el noreste del país, tanto la Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria (AANES) como las FDS reconocerán "la transferencia administrativa y militar inmediata y completa de las gobernaciones de Deir Ezzor y Raqqa al Gobierno sirio y la "integración de todas las instituciones civiles de la gobernación de Hasaka en las instituciones y estructuras administrativas del Estado sirio".