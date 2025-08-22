El Gobierno de Ucrania presenta una ley para encarcelar a los hombres en edad militar que huyan del país

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha presentado ante el Parlamento un proyecto de ley que busca meter en prisión a todos aquellos que salgan del país ilegalmente para evitar el reclutamiento en las Fuerzas Armadas.

Hasta el momento, la legislación preveía sanciones administrativas y económicas, que se amplían con esta nueva ley. Los infractores se pueden enfrentar a multas de entre 51.000 y 170.000 grivnas (1.000-3.500 euros), así como a la posibilidad de penas de prisión de hasta tres años de cárcel.

La norma también se aplica en todo aquel personal militar ucraniano que permanezca de manera irregular en el extranjero durante la ley marcial, con multa económicas y penas de prisión que pueden alcanzar los cinco años. Si bien pueden librarse de la sanción si regresan voluntariamente en un plazo de tres meses y denuncian su propia situación de irregularidad antes que las autoridades.

El Gobierno ha justificado la medida debido al gran aumento de los intentos de salir del país de manera irregular desde que se decretó la ley marcial con motivo de la invasión rusa de Ucrania. Los problemas de reclutamiento son tales, que se ha aprobado por ley la movilización dentro de los centros penitenciarios.

Entre febrero de 2022 y marzo de 2025, las autoridades fronterizas han detenido a casi 43.000 personas en edad de reclutamiento, la mayoría de los cuales intentaron cruzar la frontera al margen de los controles oficiales, informa RBC.

El texto también recoge medidas punitivas más severas contra quienes organicen este tipo de traslados a través de la frontera.