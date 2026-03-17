El Gobierno de Venezuela critica la "narrativa parcializada" sobre el país de la oficina de DDHH de la ONU

Archivo - El Ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil Pinto, junto al Secretario General de la ONU, António Guterres - Europa Press/Contacto/Niyi Fote - Archivo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ha criticado este lunes la "narrativa parcializada" que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha ofrecido sobre Venezuela horas antes, cuando ha pedido a las autoridades del país caribeño que liberen a todos los presos que continúan detenidos en las cárceles venezolanas.

En un mensaje en redes, Gil ha señalado a Turk como responsable de repetir "acusaciones infundadas", así como de omitir "el impacto de las medidas coercitivas unilaterales sobre los derechos del pueblo venezolano".

El ministro ha lamentado el "sesgo inmoral" del Alto Comisionado contra Venezuela, para añadir a continuación que "se hace difícil sostener una cooperación técnica seria" cuando la oficina de Derechos Humanos de la ONU termina actuando como "caja de resonancia de falsedades".

Así, ha concluido que en Venezuela "el camino es la paz y la convivencia", por lo que serán bienvenidos "quienes quieran contribuir con respeto", según ha destacado el jefe de la diplomacia venezolana.

Gil ha reaccionado así a las palabras de Turk durante la reunión de este lunes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde se ha referido a la situación en Venezuela tras la operación del Ejército de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero que terminó con la detención y captura del entonces presidente Nicolás Maduro.

El Alto Comisionado ha solicitado a las autoridades venezolanas que hagan público el listado de presos políticos que han sido puestos en libertad tras la aprobación de la Ley de Amnistía por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ya que hasta el momento su oficina ha confirmado la liberación de 950 personas.

En este periodo han persistido "las preocupaciones sistemáticas y estructurales por los Derechos Humanos" en Venezuela, ha asegurado Turk, que se ha referido a informes sobre torturas y malos tratos contra los detenidos y a los salarios insuficientes para cubrir las necesidades básicos, entre otros.

Además, ha pedido que las autoridades venezolanas garanticen que todas las reformas económicas, incluidas las de los sectores de petróleo, gas y minerales críticos, "respeten la soberanía de los venezolanos sobre sus recursos naturales".