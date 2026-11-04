Grecia afirma que las relaciones con EEUU "se mantendrán igual" independientemente de los resultados electorales

Imagen de archivo de un cartel llamando a votar en las elecciones de medio mandato de EEUU. - Gina M Randazzo / Zuma Press / Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Grecia han afirmado este miércoles que las relaciones con Estados Unidos "se mantendrán igual" independientemente de los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en las que el Partido Republicano del mandatario, Donald Trump, ha perdido el control de las dos cámaras del Congreso.

El portavoz del Gobierno griego, Pavlos Marinakis, ha indicado que la cooperación entre las partes sobre proyectos de gran envergadura no sufrirán cambios, así como los acuerdos alcanzados hasta la fecha, según informaciones recogidas por la cadena de televisión Skai.

Así, ha descrito Estados Unidos como un "aliado estratégico" y ha apuntado a que los resultados de las 'midterms' "no afectarán en grado alguno a los lazos bilaterales" entre ambos países.

En este sentido, ha hecho hincapié en que Atenas espera mantener buenas relaciones también con los congresistas que pasarán ahora a ocupar puestos de relevancia en las comisiones parlamentarias y que juegan un papel significativo a la hora de dar forma a la política estadounidense y supervisar las relaciones de Washington con terceros.

Marinakis también ha rechazado las críticas vertidas contra la política exterior del Gobierno de Grecia por parte de la oposición, al tiempo que ha defendido que el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, está defendiendo los intereses griegos, especialmente en lo referente a Turquía.