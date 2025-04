Grecia destinará 25.000 millones de euros a la "mayor reforma militar de su historia"

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha anunciado este miércoles que el Gobierno prevé destinar 25.000 millones de euros a la "mayor reforma militar de la historia moderna del país" a medida que el mundo "cambia a un ritmo sin precedentes" frente a un "clima de incertidumbre internacional".

"Grecia llevará a cabo una reforma significativa de sus Fuerzas Armadas e impulsará una política que esté intrínsecamente relacionada con sus intereses", ha explicado el mandatario durante un discurso ante el parlamento en el que ha abordado la "drástica transformación" que tendrá lugar en el seno del Ejército.

Así, ha defendido que esto supondrá "invertir en las capacidades de defensa" de Gecia y en su "propia soberanía", al tiempo que ha subrayado la necesidad de "contar con unas fuerzas contundentes". "Gracias a ellas, nuestro país evita peligros como el flujo migratorio en la zona de Evros", ha explicado.

En este sentido, ha recordado que los militares han "defendido sus derechos en cada crisis que ha tenido lugar en el Egeo" al margen de los pactos en materia de seguridad alcanzados con varios gobiernos, como los de Francia y Estados Unidos, para hacer frente a los "desafíos" en materia internacional.

"La defensa se erige como un pilar para la prosperidad, porque sin una seguridad propia no hay condiciones para un desarrollo económico ni para la cohesión social", ha dicho, antes de aclarar que "si no existe una protección frente a amenazas externas, no habrá un desarrollo sostenible posible".

Además, ha aclarado que "teniendo todo esto en cuenta, la Unión Europea debe redefinir su posición sobre el mapa en cuanto a sus intereses y equilibrios geopolíticos se refiere". "Hemos hablado durante un largo periodo de tiempo sobre la autonomía estratégica de la Unión Europea. Al principios éramos pocos los que defendíamos esta postura, pero posteriormente los socios europeos nos hemos ido dando cuenta de que son necesarios cambios significativos", ha continuado.

"Estas medidas no solo refuerzan la autonomía estratégica de Europa sino que se ajustan a la postura de Grecia, que cuenta con el visto bueno del Consejo Europeo", ha recalcado.