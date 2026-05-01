Grecia informa de que los activistas de la flotilla interceptados por Israel regresan a sus países de origen

Manifestación en apoyo de la Flotilla Global Sumud, en Roma, Italia. - Europa Press/Contacto/Cecilia Fabiano

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Grecia ha informado este viernes de que los la mayoría de los activistas de la Flotilla Global Sumud que fueron el jueves interceptados por las fuerzas israelíes cuando viajaban a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria y enviados a la isla griega de Creta, han comenzado a salir del país.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, se precisa que de las 176 personas que desembarcaron en Creta, hay 31 de ellas que han sido trasladadas a un centro médico de la ciudad de Sitía, mientras que el resto al aeropuerto de Heraclión, "desde donde, bajo la responsabilidad de las autoridades consulares extranjeras pertinentes, comenzaron su salida gradual de Grecia".

"La operación fue coordinada por el Ministerio de Asuntos Exteriores griego, en colaboración con la Guardia Costera Helénica, el Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa Nacional y la Región de Creta", ha informado la cartera.

Atenas ha destacado que ha mantenido "una comunicación constante" con las misiones diplomáticas extranjeras en Grecia, las autoridades europeas competentes, y las carteras de Exteriores de los países con ciudadanos implicados.

"En circunstancias extremadamente adversas, el Estado griego asumió de manera responsable la tarea humanitaria de acoger a los participantes de la Flotilla Global Sumud, velando exclusivamente por su seguridad y protección", ha remarcado.

Este viernes, la mayoría de las personas detenidas habían sido entregadas a las autoridades griegas; sin embargo, la cartera de Exteriores israelí ha informado de que el ciudadano brasileño Thiago de Ávila y español Saif Abukeshek, serían trasladados a Israel para ser interrogados.