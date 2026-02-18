Grecia trabaja con varios países para establecer fuera de la UE centros de detención de migrantes deportados

Archivo - El ministro griego de Migración y Asilo, Thanos Plevris, en un acto en Atenas. - Europa Press/Contacto/Aristidis Vafeiadakis

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Grecia ha desvelado este miércoles que está trabajando con Alemania, Austria, Países Bajos y Dinamarca en un plan para establecer centros de detención de migrantes deportados fuera de la Unión Europea.

En una entrevista en el canal griego ERT, el ministro de Migración, Thanos Plevris, ha señalado que estos países europeos trabajan para dar solución al proceso de deportar migrantes a los que se les ha rechazado el asilo en Europa. En este sentido, ha apuntado a los planes para establecer centro de detención fuera de la UE, "preferiblemente en África".

La idea es que las personas con su demanda de asilo rechazada y que sus países de origen no aceptan la repatriación sean enviados a estos centros. Además de Grecia, Alemania, Austria, Países Bajos y Dinamarca están cooperando para dar pasos en este plan, ha desvelado Plevris.

Según el ministro griego, este plan servirá de disuasión para frenar la llegada de migrantes y refugiados a Europa. "Cuando alguien sabe que va a ser devuelto a un centro de detención en un tercer país, eso actúa como elemento disuasorio", ha insistido.

Plevris se ha mostrado igualmente duro con las personas que cuentan con la protección internacional, afirmando que este status "no es para toda la vida" y que se debe revisar periódicamente, asegurando que esta protección puede desaparecer si cambian las circunstancias en su país de origen.