Un militar del Ejército de Israel registra las perteneciencias de la activista Greta Thunberg - MINISTERIO DE EXTERIORES DE ISRAEL

Las autoridades israelíes aseguran que "Greta y sus amigos están sanos y salvos"

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha confirmado este miércoles que la activista sueca Greta Thunberg y el resto de tripulantes de varias embarcaciones de la Global Summud Flotilla están siendo trasladados a un puerto israelí tras su intercepción de camino a entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

El Ministerio de Exteriores de Israel ha publicado un vídeo en su perfil en la red social X en el que un militar israelí está inspeccionando las pertenencias de Thunberg. El vídeo está acompañado de un breve mensaje en el que asegura que "Greta y sus amigos están sanos y salvos".

"Varios barcos de la flotilla Hamás-Sumud han sido detenidos de forma segura y sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí", ha dicho, en referencia a sus acusaciones de que la iniciativa humanitaria está vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ejército israelí ha interceptado hasta el momento tres barcos pertenecientes a la flotilla, el 'Alma', 'Adara' y 'Sirius'. En este último, viaja la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, así como otros diez ciudadanos españoles. Está previsto que los detenidos sean trasladados al puerto de Asdod.

La iniciativa humanitaria ha denunciado el lanzamiento de cañones de agua por parte del Ejército de Israel contra algunas de sus embarcaciones, que se encuentran a tan solo 70 millas del enclave palestino. También han sufriso interferencias en las comunicaciones y la conexión en directo de su travesía, que se ha ido a negro reiteradas verdes.