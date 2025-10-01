Costa y Von der Leyen dicen no saber de la intercepción de la flotilla por Israel para no valorarlo

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. - SIERAKOWSKI FREDERIC / EUROPEAN UNION - Archivo

COPENHAGUE 1 Oct. (de la enviada especial de EUROPA PRESS Laura García Martínez) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han dicho no tener información de la intercepción de al menos tres barcos de la Global Sumud Flotilla para evitar responder en una rueda de prensa a si consideran que la actuación del Ejército israelí es proporcionada.

"Lo siento, pero durante el Consejo (Europeo) no he recibido ninguna información, por lo que no puedo comentarlo en este momento", ha dicho Costa al término de la cumbre informal de líderes de la UE que ha tenido lugar este miércoles en Copenhague.

"Lo mismo por mi parte", ha respondido la jefa del Ejecutivo comunitario, que comparecía junto a Costa y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, para rendir cuentas de lo discutido en la jornada a Veintisiete.

Aunque la pregunta fue planteada a los tres dirigentes, ni Costa, ni Von der Leyen, ni Frederiksen han querido pronunciarse. Las palabras de Costa y Von der Leyen, de hecho, respondieron al periodista cuando planteó la cuestión por segunda vez, ya que en un primer momento ninguno se dio por aludido.

La comparecencia ha tenido lugar al término de la cumbre informal de líderes de la Unión Europea que este miércoles se ha celebrado en Copenhague.

La rueda de prensa, que ha comenzado en torno a las 21:30, una hora después de que se conociera la intervención del Ejército israelí contra la flotilla, era el cierre de una jornada de debate entre los 27 y una cena de líderes ofrecida por los Reyes de Dinamarca.