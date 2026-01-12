Groenlandia defiende que forma parte de Dinamarca y apuesta por cooperar con la OTAN para "defender la isla"

Archivo - Bandera de la OTAN - Daniel Naupold/dpa - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Groenlandia ha defendido este lunes que forma parte de Dinamarca y ha apostado por la cooperación con la OTAN para "defender la isla" después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, reiterara su deseo de anexionarse el territorio, una cuestión que ha hecho saltar las alarmas en Europa.

"Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca y, como parte de este, es miembro de la OTAN. El Gobierno groenlandés seguirá aumentando sus esfuerzos para garantizar que la defensa de la isla tiene lugar bajo los auspicios de la Alianza Atlántica", ha expresado el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, en un comunicado difundido a través de redes sociales.

En este sentido, ha puntualizado que "en base al comunicado muy positivo emitido en el pasado por miembros de la OTAN en relación con Groenlandia, el Gobierno aumentará sus esfuerzos para garantizar la defensa del territorio".

"Todos los Estados miembros de la Alianza, incluido Estados Unidos, tienen un interés común en defender esta isla, y el Gobierno trabajará con Dinamarca para garantizar el diálogo en el seno de la OTAN sobre este asunto", ha aseverado, al tiempo que ha hecho hincapié en la idea de que esta zona esté siempre "bajo el paraguas de la alianza occidental en materia de defensa".

Así, ha dicho ser consciente de que "mucha gente sigue la situación de cerca". "Entiendo que haya preocupación", ha aclarado, al tiempo que ha reivindicado la "necesidad de ser completamente claro" sobre estos asuntos. "La situación respecto a la OTAN es una línea básica y fija. Hay mucha atención centrada en la zona. Esto es positivo en sí mismo. Tenemos una importancia estratégica y nuestra seguridad es importante. Para nosotros. Para nuestros aliados. Y por la estabilidad en el Ártico", ha destacado.

"Es por eso que el Gobierno trabajará para asegurar que el desarrollo de la defensa dentro y alrededor de Groenlandia se lleve a cabo en estrecha cooperación con la OTAN. En diálogo con nuestros aliados, incluyendo Estados Unidos. Y en colaboración con Dinamarca. Somos una sociedad democrática, que toma sus propias decisiones, y nuestras acciones se basan en el Derecho Internacional", ha manifestado.