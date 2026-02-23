Groenlandia responde con un "no, gracias" al barco-hospital de Trump

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen - Europa Press/Contacto/Telmo Pinto

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha recordado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la gratuidad y universalidad de su sistema sanitario, a diferencia del país norteamericano, después de que el inquilino de la Casa Blanca haya anunciado el envío de un "barco hospital" a la isla.

"No, gracias (...) En nuestro país contamos con un sistema de salud público donde el tratamiento es gratuito para todos los ciudadanos. Es una decisión deliberada. (...) Este no es el caso de Estados Unidos, donde la asistencia médica es muy cara", ha declarado en su cuenta de Facebook.

Nielsen, que ha asegurado que "siempre estamos abiertos al diálogo y la cooperación, incluso con Estados Unidos", ha emplazado sin embargo a las autoridades del país norteamericano a que "hablen con nosotros en lugar de simplemente hacer comentarios más o menos aleatorios en redes sociales".

En términos similares se han pronunciado la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que ha recordado a Trump que tanto en Dinamarca como en Groenlandia hay sanidad universal y gratuita sin depender de seguros ni del nivel de renta; y la presidenta de la Asociación Nacional de Groenlandeses en Dinamarca, Louise Bolvig Hansen, quien ha subrayado que la gente de Estados Unidos necesita más el barco-hospital que Groenlandia.

Estas declaraciones llegan después de que el mandatario estadounidense haya anunciado que enviará un "gran barco hospital para dar asistencia médica a las personas que lo requieran y que no reciban estos servicios en la isla", bajo amenaza de anexión estadounidense tras reiterados pronunciamientos del inquilino de la Casa Blanca.

El mensaje de Trump viene acompañado de una imagen generada con inteligencia artificial de un buque denominado 'USNS Mercy', que existe realmente. Se trata de un buque militar con 1.000 camas, 80 camas de cuidados intensivos y once quirófanos. Tiene una tripulación de 1.300 personas y capacidad para producir 7.000 comidas diarias y 757.000 litros de agua potable. La Armada estadounidense tiene dos buques hospital de clase Mercy, pero ambos están fuera de servicio en estos momentos mientras se realizan labores de mantenimiento en un astillero de Alabama.

El anuncio se produce a pesar de que el presidente estadounidense afirmó hace unas semanas que había establecido junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el "marco para un futuro acuerdo" respecto a Groenlandia y anunció la retirada de los aranceles anunciados para varios países europeos.