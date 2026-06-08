Grossi pide a Irán retomar el diálogo con el OIEA en medio de una retórica "hostil" y la escalada regional

El secretario general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi - Europa Press/Contacto/Cyril Ndegeya

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha hecho un llamamiento este lunes a Irán para que retome el diálogo con la agencia nuclear de Naciones Unidas en medio de una retórica "hostil" y la reciente escalada regional a raíz de los ataques iraníes contra Israel.

Grossi ha afirmado durante una rueda de prensa que estamos en medio de una fase "complicada". "La retórica vuelve a ser más hostil, pero ya hemos visto esto antes, y también hemos visto momentos en que las cosas tienden a calmarse un poco", ha argüido, en alusión a una pregunta sobre los recientes ataques de Irán contra Israel.

El secretario general del OIEA ha explicado que ha tenido contactos "esporádicos" con el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, si bien ha dicho que el canal de comunicación entre las partes está "roto". "Cuando hay bombardeos activos, las inspecciones no son posibles, pero hay muchas cosas que se pueden hacer y lo importante es este diálogo, que se ha roto prácticamente", ha indicado.

Por otro lado, Grossi ha expresado que espera que las partes no firmen un acuerdo sobre el programa nuclear iraní "sin una evaluación técnica" por parte de la agencia de la ONU. "Espero que no lo hagan. Dos países pueden acordar lo que quieran, pero creo que incluso ellos mismos reconocerían que un acuerdo sin la debida verificación es una ilusión de acuerdo. Es un trozo de papel", ha apuntado.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha reprochado este lunes en una rueda de prensa a Grossi su "parcialidad deliberada" contra Teherán al no poner el foco en el origen del conflicto: los ataques de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares de Irán, según ha recogido la agencia Mehr.

"El director general del OIEA sigue insistiendo en un enfoque inapropiado y poco constructivo, ignora la causa de la situación actual y solo presta atención a los síntomas. Si los funcionarios del OIEA están preocupados, deberían culpar a quienes están causando esta situación", ha lamentado.