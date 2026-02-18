Un grupo de abogados pide a Israel la retirada "inmediata" del plan para registrar terrenos en Cisjordania

Archivo - Imagen de archivo de varios vehículos del Ejército de Israel en Cisjordania. - Nasser Ishtayeh/SOPA Images via / DPA - Archivo

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo de abogados propalestinos Adalah ha pedido este miércoles a los ministros de Defensa y Finanzas de Israel, Israel Katz y Bezalel Smotrich, respectivamente, así como a la fiscal general, Gali Baharav-Miara, la retirada "inmediata" del plan para designar zonas de Cisjordania como "propiedad del Estado".

En un comunicado, Adalah ha indicado que ha enviado una carta de forma urgente a las autoridades israelíes, a las cuales ha acusado de poner sobre la mesa medidas que permiten "aumentar la anexión ilegal israelí y aumentar la soberanía del país en territorio palestino ocupado".

"Esto ha sido diseñado en una serie de acuerdos del Gobierno de coalición y ha sido confirmado explícitamente por parte de Smotrich, que en 2025 afirmó que se estaba "ampliando la soberanía de facto" de Israel.

"El proceso de registrar estas tierras es un acto soberano mediante el cual Israel busca imponer cambios permanentes en el régimen de tierras en Cisjordania. Estas medidas representan un ejercicio ilegal de soberanía en el marco del territorio ocupado, que excede la autoridad limitada de un poder ocupante. Al crear hechos legales irreversibles sobre el terreno, Israel viola directamente los principios fundamentales del Derecho Internacional", ha apuntado.

Así, ha incidido en que esto lleva a la "desposesión" por parte de los palestinos de estos terrenos y a una "expropiación", todo en favor de Israel, que busca "registrarlos como propiedad estatal". "Bajo el Derecho Internacional, una potencia ocupante tiene prohibido interferir en propiedades privadas pertenecientes a la población civil a menos que haya una necesidad militar imperativa, la cual no se da en este caso", recoge el texto.

"Se exige a los dueños de estas tierras que demuestren que son dueños de las mismas en condiciones que son prácticamente imposibles. La imposibilidad de demostrarlo lleva al registro automático de la tierra. Esto viola las Conferencias de La Haya", han advertido los abogados, que afirman que la Cuarta Convención de Ginebra clasifica esta apropiación como una grave vulneración de sus documentos". "El Tribunal Penal Internacional lo define como un crimen de guerra", han añadido.

El director legal de Adalah, Suhad Bishara, ha afirmado que la medida "recrudece las graves violaciones del Derecho Internacional" cometidas por Israel, incluidos "crímenes de guerra y contra la humanidad y un crimen de agresión (que es de facto y de iure una anexión)".

"Esta decisión viola el derecho a la propiedad de incontables palestinos, así como su derecho a la autodeterminación y la soberanía. Esto contradice en gran medida las recomendaciones del Tribunal Penal Internacional, así como de muchas relaciones de las ONU. Pedimos que esta medida sea cancelada con efecto inmediato", ha zanjado.