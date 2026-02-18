Un grupo de asociaciones medioambientales demanda a la Administración Trump por revocar una ley sobre emisiones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Will Oliver - Pool via CNP

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un amplio grupo de asociaciones medioambientales ha presentado una demanda contra la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, revocara una legislación que fijaba estándares climáticos para regular la emisión de gases de efecto invernadero.

"Ignorar las evidencias científicas sobre la amenaza que la contaminación atmosférica representa para la salud envía un mensaje equivocado a las comunidades de todo el país y el mundo", ha expresado el director ejecutivo de la Asociación Americana de Salud Pública, Georges C. Benjamin, en un comunicado conjunto.

Por su parte, el abogado principal del Centro de Derecho y Políticas Ambientales, Brian Lynk, ha asegurado que no se trata de un "simple retroceso" en materia climática. "Tras dos décadas de evidencias científicas, la agencia no puede afirmar de manera creíble que los hallazgos de 2009 sean incorrectos", ha dicho.

"Esta decisión imprudente y legalmente insostenible crea incertidumbre inmediata para las empresas, garantiza largas batallas legales y socava la estabilidad de las regulaciones climáticas federales", ha aseverado Lynk.

De la misma forma, la abogada del Grupo de Litigios con Ciudadanos públicos, Adina Rosenbaum, ha afirmado que la derogación de la EPA es "ilegal" y tendrá "efectos devastadores en la salud pública y un clima habitable durante décadas".

Esto se produce después de que Trump revocara la medida, aludiendo a que esta "política desastrosa", basada en "mentiras", ha causado "graves daños" a la industria del automóvil y ha "elevado enormemente los precios" para los consumidores.

La legislación, aprobada durante el mandato del expresidente Barack Obama, se basa en los hallazgos de que el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y otros tres gases de efecto invernadero ponen en peligro la seguridad pública.

La ley se convirtió en la base legal de iniciativas federales para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente en el sector automovilístico, las refinerías o las fábricas. La Administración Trump también ha abandonado el Acuerdo de París y ha aprobado una serie de medidas para incentivar la producción de petróleo crudo, gas natural, uranio y carbón.