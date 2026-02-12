El Grupo de Contacto para Ucrania compromete 35.000 millones en ayuda militar para 2026

John Healey (Ministro de Defensa, Reino Unido), Mykhailo Fedorov (Ministro de Defensa, Ucrania), Boris Pistorius (Ministro de Defensa, Alemania) y el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte. - OTAN

BRUSELAS, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Contacto para Ucrania se ha comprometido a movilizar 35.000 millones de dólares (30.000 millones de euros) para financiar nueva ayuda militar para Kiev durante este año, con la idea de seguir incrementando "la presión sobre Rusia" para que este 2026 sea "el año en que termine esta guerra".

Así lo han anunciado en una rueda de prensa conjunta los ministros de Defensa de Reino Unido, Alemania y Ucrania, además del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tras una reunión este jueves en Bruselas de la alianza formada por más de 57 países y que busca garantizar la coordinación del suministro de armas a largo plazo para Kiev frente a la agresión rusa.

"Puedo confirmar que en el grupo hoy nos hemos comprometido a aportar un total de 35.000 millones de dólares en nueva ayuda militar para Ucrania", ha expresado el jefe de la Defensa británica, John Healy, que ha detallado que su país aportará un nuevo paquete de 1.500 millones de dólares de apoyo urgente en defensa para el país dirigido por Volodimir Zelenski.

Tras este anuncio del Grupo de Contacto para Ucrania, ahora los países de esta alianza deberán ir determinando cuántos fondos aportarán, con el objetivo de que los casi 60 Estados que iniciaron su apoyo a Ucrania tras la invasión rusa de Ucrania en 2022 alcancen la cifra fijada de 35.000 millones de dólares.

UN MENSAJE CLARO A PUTIN

El ministro de Defensa de Reino Unido ha valorado este compromiso como "un mensaje muy claro" al presidente ruso, Vladimir Putin, y es que los socios están "más unidos y más decididos que nunca" en aumentar la asistencia militar a Ucrania y la presión en Moscú.

"Queremos que 2026 sea el año en que termine esta guerra, el año en que aseguremos la paz", ha proseguido en su explicación, antes de que su homólogo alemán, Boris Pistorius, detallara que este paquete de financiación es el resultado de una carta enviada a los socios de Ucrania pidiendo "apoyo adicional" para Kiev.

El ministro de Defensa alemán también ha afirmado que su país ayudará a Ucrania con un proyecto denominado 'City Dome' con la idea de defender áreas metropolitanas de ataques áreas, para lo que Berlín ha cedido cinco de sus doce sistemas antiaéreos Patriot. "En total, hemos asignado 11.500 millones de euros para el apoyo a Ucrania en 2026", ha añadido.

Rutte, por su parte, ha agradecido a Reino Unido, Islandia, Noruega, Suecia, Lituania por sus contribuciones, y a los "muchos otros países" que han adelantando que "están considerando activamente en los próximos días y semanas ayuda adicional" a Ucrania.

"Sabemos que otras naciones están en este momento debatiendo estas cuestiones en sus gabinetes y en sus parlamentos, así que espero nuevos anuncios pronto", ha proseguido explicando, avisando que habrá que realizar "un reparto de cargas" porque no puede ser que haya "unos pocos países haciendo la mayor parte del esfuerzo".

MÁS DEFENSA POR SI NO FUNCIONA LA DIPLOMACIA

El ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fedorov, ha agradecido al Grupo de Contacto su ayuda, y en particular a Rutte y a los ministros alemán y británico por haber "luchado por cada paquete de asistencia, por cada misil" y en definitiva "por la vida de los ucranianos".

Tras esto, se ha referido a las negociaciones de paz en marcha a tres bandas con Rusia y Estados Unidos que tienen lugar en la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, indicando que Ucrania tiene ahora "dos vías iniciadas" para acabar con la guerra.

"La primera es la vía diplomática. Ha habido muchos cambios personales en nuestro país, hemos reforzado el equipo que lleva las negociaciones con la ayuda de nuestros socios de Estados Unidos, los colegas europeos y el equipo implicado en las negociaciones", que en su opinión están "haciendo todo lo posible para lograr una paz justa".

No obstante, su misión como ministro es desarrollar un buen sistema de defensa que funcione en cualquier escenario. "No debemos depender de ninguna negociación ni de otros procesos. Por eso estoy centrado en este objetivo, y considero que este es un mensaje importante para nuestros socios: inviertan ahora en nuestra capacidad de fabricación y ayuden a desarrollar este escenario de defensa ya".

Fedorov ha añadido que hay que hacer todo lo posible para que Ucrania se proteja "del mal que ataca a nuestro país, que combate y aterroriza a la población civil", sobre todo en un momento en el que "los rusos no están logrando nada en el campo de batalla, pierden mucho" y lo compensan con ataques contra la infraestructura energética y contra la población civil.