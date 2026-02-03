Un grupo de lanchas armadas intenta interceptar un buque durante su tránsito por el estrecho de Ormuz

Archivo - Imagen por satélite tomada por la NASA del estrecho de Ormuz - -/The Visible Earth/NASA/dpa - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de personas armadas a bordo de varias lanchas ha intentado interceptar este martes un buque en el estrecho de Ormuz, que separa el golfo de Omán y el golfo Pérsico, según ha denunciado el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO).

El organismo, vinculado a la Armada británica, ha señalado en un mensaje que el "incidente" habría tenido lugar 16 millas náuticas (cerca de 29,5 kilómetros) al norte de Omán, en la zona de entrada del Sistema de Separación de Tráfico en el estrecho de Ormuz, uno de los pasos comerciales más importantes del mundo.

Así, ha detallado que "un buque ha sido contactado por radio por numerosas pequeñas lanchas armadas" y ha agregado que la embarcación "ha ignorado el llamamiento a detenerse y ha continuado a través de su ruta planeada".

"Las autoridades están investigando. Se recomienda a los buques que transiten con cautela y que informen al UKMTO de cualquier actividad sospechosa", ha zanjado, sin que por ahora haya más detalles sobre el incidente o sobre quién estaría detrás del suceso.