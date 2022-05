Un grupo de mujeres protesta a cara descubierta en Kabul contra el uso del burka

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de mujeres se ha manifestado este martes en Kabul para protestar contra el edicto talibán que las obliga a cubrirse el rostro cuando estén en lugares públicos y que, como ha reconocido el régimen, tiene por objetivo promover el uso del burka.

"El burka no es nuestro hiyab", han coreado las manifestantes a cara descubierta, según la agencia de noticias Jaama, que ha informado de que los milicianos talibán han dispersado la marcha y han detenido incluso a periodistas.

Organizaciones como la ONU han acusado a los talibán de seguir cercenando los derechos con una orden que parte directamente del principal líder, Hebatulá Ajundzada, y que exhorta a las mujeres a quedarse en casa en la medida de lo posible.

"The burqa is not our hijab!

Justice! Justice! We are tired of captivity!"



Women of #Afghanistan are protesting on the streets of Kabul against the Taliban's forced decree for women to cover their faces in public.



There is only one word to describe these women: Brave! pic.twitter.com/571XDPS1Id