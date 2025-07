Un grupo de ONG reclaman el fin del "asfixiante asedio" en Gaza y un sistema de ayuda dirigido por la ONU

Civiles palestinos se agolpan para recibir ayuda humanitaria en la Franja de Gaza - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA

"Obligar a morir de hambre o por disparos no es una respuesta humanitaria", advierten las organizaciones

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de ONG han unido sus voces para pedir el final del "asfixiante asedio" ejercido por Israel sobre la Franja de Gaza y la recuperación de un sistema de ayuda humanitaria dirigido por la ONU y que sustituya al actual protocolo de reparto, que obliga a la población a acudir a zonas militarizadas saturadas donde se arriesgan a perder la vida, en gran parte de los casos víctimas de disparos efectuados por fuerzas israelíes.

"Obligar a morir de hambre o por disparos no es una respuesta humanitaria", reza el mensaje suscrito por organizaciones como Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras (MSF), Médicos del Mundo, Save the Children, Oxfam y el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), entre otras, y en el que instan a la comunidad internacional a no financiar como "cómplices" programas de ayuda que puedan violar el Derecho Internacional.

En este sentido, han llamado a no obligar a los gazatíes a un "dilema imposible" en el que tienen que elegir entre "morir de hambre o arriesgarse a recibir disparos mientras intentan desesperadamente conseguir comida para alimentar a sus familias". Las autoridades locales estiman que más de 500 personas han muerto en alguno de los cuatro puntos de distribución establecidos con el nuevo sistema, cuestionado abiertamente por Naciones Unidas.

Durante el alto el fuego que Israel rompió en marzo, llegaron a estar activo unos 400 puntos de distribución, pero la "letal alternativa" promovida por el Gobierno de Benjamin Netanyahu y avalada por Estados Unidos "no protege a la población civil ni cubre las necesidades básicas", a juicio de las ONG. Muchas familias admiten que están demasiado débiles para "competir" por las raciones de comida y quienes consiguen la ayuda pueden recibir artículos casi imposibles de cocinar en un territorio sin apenas agua potable ni combustible.

Las organizaciones que suscriben el llamamiento abogan, en cambio, por recuperar un mecanismo de coordinación unificado y basado en el Derecho Internacional Humanitario, que incluya por ejemplo la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA). "Esta normalización del sufrimiento no debe seguir permitiéndose", subrayan.

El mensaje incluye también una petición "urgente" para que pueda volver a aplicarse un alto el fuego "inmediato y sostenido", que facilite la ayuda humanitaria a "gran escala" y dé pie a una depuración de responsabilidades frente a las "atrocidades" y la "impunidad generalizada". Además, reclaman la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás y la excarcelación de todas las personas detenidas "arbitrariamente" en Israel.