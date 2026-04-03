La Guardia Costera de Suecia detiene un petrolero ruso presuntamente implicado en un vertido en el Báltico

Archivo - Banderas de Suecia y la Unión Europea en el Parlamento sueco - WEI XUECHAO / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Costera de Suecia ha informado este viernes de que ha detenido frente a las costas de Ystad, en el sur del país, un petrolero ruso que se encontraba incluido en la lista de sanciones, y que es sospechoso de estar implicado en un vertido de crudo en el mar Báltico.

Las autoridades han indicado que el buque forma parte, presuntamente, de la flota en la sombra de Rusia, con la que el país busca sortear las sanciones internacionales impuestas en su contra a raíz de la invasión de Ucrania.

El vertido fue registrado el jueves por la mañana en el Báltico, cerca de la isla de Gotland, y el buque ha sido identificado como el 'Flora 1', según informaciones del diario 'Sweden Herald'.

"Al identificarlo hemos observado que se encuentra incluido en la lista de sanciones de la Unión Europea. Hay mucha información interesante que es necesario examinar", ha aclarado el portavoz de la Guardia Costera, Matthias Lindholm, que ha matizado que el buque quedará atracado al sur de Ystad, si bien nadie ha sido detenido hasta el momento.

"Hay mucha incertidumbre acerca del pabellón del petrolero y el Estado al que este pertenece, y por supuesto esto es interesante para nosotros", ha puntualizado en todo caso Lindholm.