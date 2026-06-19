La Guardia Revolucionaria amenaza con infligir una "derrota histórica al enemigo" si "viola los derechos" de Irán

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Irán. - Gregor Fischer/dpa - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha amenazado este viernes con infligir una "derrota histórica al enemigo" si "viola los derechos" de los iraníes y ha afirmado estar "completamente preparada" para nuevos enfrentamientos en caso de que se "repitan las demandas excesivas" del pasado.

Tras la firma del memorando de entendimiento con Estados Unidos, la Guardia Revolucionaria ha indicado en un comunicado que este preacuerdo facilita "poner fin permanente a la guerra de agresión ilegal de Estados Unidos e Israel", según informaciones de la cadena Press TV.

Así, ha destacado las palabras del líder supremo del país, el ayatolá Mojtaba Jamenei, cuyas palabras ha descrito como "sabias" por "reforzar la unidad de la población y reforzar la postura del pueblo, al que da esperanza". "También a sus luchadores, por sus logros victoriosos", ha apuntado.

En este sentido, ha manifestado que el pueblo iraní espera que "el terreno político lleve a la defensa de sus derechos". "El enemigo y agresor ha sido derrotado en el campo de batalla ante el ascenso de una histórica región", ha añadido.

"Si el enemigo que ha roto el pacto opta por recurrir a exigencias excesivas y violar los derechos de la nación iraní, como ocurrió en el pasado, las fuerzas de la Guardia Revolucionaria, más poderosas que nunca en tierra, mar, aire y en todos los ámbitos de la guerra híbrida, están preparadas para infligir una derrota histórica mucho mayor al adversario con el más mínimo gesto de su valiente y sabio comandante", ha zanjado.