La Guardia Revolucionaria intensificará sus ataques en las próximas horas en respuesta a la "brutalidad de Trump"

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán intensificará en las próximas horas sus ataques contra EEUU e Israel tras denunciar un "aumento de la barbarie" provocada por los bombardeos de ambos países contra la república islámica.

En comentarios a la agencia semioficial iraní Fars, un alto cargo de la Guardia bajo condición de anonimato avanza que los ataques con misiles se duplicarán en las próximas horas, acompañados de otro incremento adicional de lanzamientos de drones explosivos.

"Para contrarrestar la brutalidad de Trump y la Casa Blanca, la Guardia Revolucionaria aumentará el volumen de sus operaciones con drones en un 20 por ciento. El uso de misiles superpesados y estratégicos también se duplicará y aumentará en un 100%", ha comentado.

El responsable fundamenta también esta decisión para "garantizar la disuasión y una respuesta aplastante a cualquier aventura militar contra los intereses y los ciudadanos del país".

Pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronosticara a primera hora del sábado una posible expansión de los bombardeos contra Irán, aviones de combate norteamericanos e iraníes han dedicado esta madrugada a concentrar sus ataques en puntos vitales de la infraestructura iraní como son sus depósitos de combustible y sus plantas desalinizadoras, claves para el suministro de energía y agua potable a decenas de poblaciones.

En su último balance, la Guardia Revolucionaria de Irán ha confirmado ataques en Israel contra una refinería de Haifa, contra la ciudad de Tel Aviv, así como centros y bases estadounidenses en Kuwait.