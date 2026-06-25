La Guardia Revolucionaria de Irán exige a Israel que "abandone" Líbano tras la negativa de Netanyahu a retirar tropas

Archivo - El jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Esmail Qaani - -/Office of the Iranian Supreme / DPA - Archivo

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ismail Qaani, ha reclamado este jueves a Israel que "abandone todo Líbano" y ha advertido de que, si no lo hacen "por su propia voluntad", "se verán forzados a hacerlo humillados y derrotados".

"Ustedes, los sionistas, deben abandonar todo Líbano, porque esta tierra es un campo de resistencia y de defensa, no un refugio para los ocupantes", ha manifestado Qaani, según un mensaje recogido por la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

"Si los sionistas no se retiran hoy por su propia voluntad, se verán obligados a huir mañana humillados y derrotados", ha recalcado, en medio de los continuados ataques israelíes contra el sur de Líbano y la negativa del Gobierno de Israel a replegar a las tropas desplegadas en el marco de una nueva invasión del país desde principios de marzo.

Este mismo jueves, al menos tres personas han muerto en un bombardeo del Ejército de Israel contra el sur de Líbano a pesar del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán para un alto el fuego en la región de Oriente Próximo, del que las autoridades israelíes se han distanciado.

Las tensiones en torno a las acciones de Israel en Líbano, acompañadas de advertencias desde Teherán sobre que estos hechos suponen violaciones del preacuerdo firmado con Washington y podrían dar al traste con el proceso de paz en Oriente Próximo, han sido uno de los puntos de fricción de los recientes contactos y ha llevado incluso a diversos encontronazos públicos entre Israel y Estados Unidos.