La Guardia Revolucionaria de Irán informa de explosiones en dos petroleros en el paso de Ormuz

Archivo - Un petrolero es interceptado por un buque militar estadounidense en el marco del cierre del paso de Ormuz. - Us Navy/Us Navy / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado este martes de que dos petroleros en el paso de Ormuz han sufrido explosiones mientras trataban de cruzar el estratégico estrecho sin la autorización de Teherán, en medio de los continuos ataques en esta región.

"Dos petroleros que habían infringido la ruta no autorizada del estrecho de Ormuz quedaron envueltos en llamas tras una enorme explosión", ha informado en un comunicado recogido por la cadena iraní IRIB.

Según ha detallado, uno de los buques, un petrolero de gran capacidad, fue golpeado por una mina naval que provocó una explosión.

Mientras, una segunda embarcación que trataba de pasar por la ruta no autorizada por Irán sufrió un accidente y "quedó inmovilizado en el lugar, envuelto en un terrible incendio". Este buque contaría con protección de los cazas del Ejército estadounidense.

"Estos petroleros, que habían apagado todos sus sistemas de navegación e identificación, chocaron contra la barrera de fuego del estrecho de Ormuz y fueron abandonados en llamas en la costa sur del estrecho", ha indicado la Guardia Revolucionaria, que recuerda que todos los buques que cooperen con el Ejército estadounidense se arriesgan a sufrir ataques.