La Guardia Revolucionaria de Irán promete "responder" ante el ultimátum de Trump a sus instalaciones energéticas

Archivo - Exhibición militar de la Guardia Revolucionaria iraní - Europa Press/Contacto/Sobhan Farajvan - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria iraní ha advertido este lunes que está "decidida a responder a cualquier amenaza" ante el ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha amenazado con atacar las instalaciones energéticas iraníes de no facilitar Teherán el tráfico en el estrecho de Ormuz, en un plazo de 48 horas que encara ya sus últimos momentos.

"En caso de un ataque a las centrales eléctricas, Irán responderá atacando las centrales del régimen ocupante (Israel) y las de los países de la región que abastecen de electricidad a las bases estadounidenses, al tiempo que atacaremos la infraestructura económica, industrial y energética de la que Estados Unidos es accionista", ha afirmado un portavoz del organismo militar en un comunicado difundido por la agencia semioficial iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Sin embargo, Teherán ha querido diferenciarse de la Administración Trump, subrayando que es él "quien ha amenazado con atacar las centrales eléctricas de Irán", lo que interrumpiría "muchos servicios esenciales como hospitales, centros de ayuda, redes de agua y plantas desalinizadoras, lo cual es inhumano".

"Habéis atacado nuestro hospital, nosotros no hemos hecho esto, habéis atacado nuestros centros de ayuda, nosotros no hemos hecho esto, habéis atacado nuestras escuelas, nosotros no hemos hecho esto", ha enumerado. En contraste, ha prometido "atacar la electricidad" si Estados Unidos decide hacer lo propio, como ha manifestado su presidente.

"Estamos decididos a responder a cualquier amenaza con la misma contundencia que la que representa en términos de disuasión, y así lo haremos. Estados Unidos no reconoce nuestras capacidades y lo comprobará en el campo de batalla", ha subrayado el portavoz de la Guardia Revolucionaria.

La advertencia de Teherán llega a escasas horas de que termine el plazo dado por el inquilino de la Casa Blanca a las autoridades iraníes para facilitar la reapertura del tráfico en el estrecho de Ormuz bajo la amenaza de comenzar a atacar instalaciones energéticas, pese a que el hijo mayor del derrocado sah de Irán, Reza Pahlaví, ha pedido tanto a Estados Unidos como a Israel que "continúen atacando al régimen" iraní y a "su aparato represivo", pero que lo hagan "respetando la infraestructura civil que los iraníes necesitarán para reconstruir".