La Guardia Revolucionaria ordena la evacuación de cinco instalaciones energéticas en tres países del Golfo

Un misil lanzado por Irán interceptado por las fuerzas israelíes - Europa Press/Contacto/Chen Junqing

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha emitido este miércoles órdenes de evacuación para cinco instalaciones energéticas en Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar y Arabia Saudí por considerarlas "objetivos legítimos", advirtiendo de que habrá "contraataques" en las próximas horas, poco después de que las autoridades denunciaran un ataque contra el yacimiento de gas de South Pars.

La refinería saudí Samref, el yacimiento de gas emiratí de Al Hosn, el complejo petroquímico emiratí de Jubail, así como el complejo petroquímico qatarí de Mesaied --junto con la empresa Mesaieed Holding Company, filial de Chevron--, y la refinería qatarí de Ras Lafan, tanto en fase 1 como en fase 2, son "objetivos legítimos", según un comunicado difundido por el cuerpo.

En este sentido, ha instado a los ciudadanos, residentes y personal de dichas instalaciones energéticas que abandonen estas zonas de forma "inmediata" y busquen refugio lejos de estos lugares, según ha recogido la agencia de noticias Tasnim.

El aviso ha sido publicado poco después de que las autoridades de Irán denunciaran ataques de Estados Unidos e Israel contra el yacimiento de gas de South Pars, que habría provocado incendios en distintos puntos de las instalaciones en la región costera de Asaluyé, y amenazaran con responder, si bien la Guardia Revolucionaria no ha especificado en su mensaje una relación directa con el incidente.

Los países del Golfo vienen denunciando una oleada de ataques aéreos contra instalaciones energéticas en el marco de la guerra lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que en respuesta ataca intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, lo que ha llevado el conflicto a una decena de países vecinos.