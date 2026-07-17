La Guardia Revolucionaria reivindica ataques contra un depósito de drones y un centro tecnológico en Bahréin

Archivo - Seguidores iraníes ondean banderas nacionales iraníes y sostienen retratos del fundador de la República Islámica de Irán, el ayatolá Ruholá Jomeini. - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado este viernes nuevos ataques con misiles y drones contra un centro de drones de Estados Unidos y un 'hub' tecnológico en Bahréin, en respuesta a la oleada de bombardeos estadounidenses contra distintos puntos del país de la última semana que dejan más de 40 civiles muertos según el balance de las autoridades iraníes.

En plena escalada bélica, la Guardia Revolucionaria ha informado de que un depósito estadounidense de drones fue destruido en Bahréin. "Un gran número de ellos fueron incendiados", ha señalado en un mensaje difundido por medios iraníes.

Además, la rama del Ejército iraní ha confirmado ataques contra "el principal centro de inteligencia artificial de Bahréin", alegando que era usado por Estados Unidos para "cometer crímenes de guerra". "Fue completamente destruido con varios misiles balísticos y más de una docena de drones", ha subrayado.

Irán ha encuadrado estos ataques en la respuesta a los ataques a puentes e infraestructura de transporte en el país, después de que Washington haya escalado sus ataques militares en las últimas jornadas.

La Guardia Revolucionaria incide en que "aplastará" los activos industriales, de tecnología de la información y de inteligencia artificial más importantes de las empresas con accionistas estadounidenses en la región, en represalia, extendiendo la amenaza a los países vecinos que albergan bases militares estadounidenses.