La Guardia Revolucionaria reivindica ataques contra grupos kurdos en el norte de Irak

Archivo - El comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria y otras personas fallecidas en los ataques perpetrados en el marco del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en la plaza Enghelab de Teherán. - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado este lunes ataques contra grupos kurdos en el norte de Irak, alegando sus vínculos con Estados Unidos e Israel, en medio de supuestas transferencias de armamento.

"Grupos terroristas contrarrevolucionarios con base en el norte de Irak, en nombre de Estados Unidos y el régimen sionista, pretendían transportar un gran cargamento de armas y municiones de fabricación estadounidense al país", ha señalado la rama militar iraní, según informa la agencia de noticias Fars.

Según indica, el ataque se produjo en la provincia de Kurdistán, "donde se descubrió y confiscó una gran cantidad de armas y municiones".

La región del Kurdistán ha sido escenario de choques tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel del pasado febrero, después de que Teherán tomara represalias contra intereses estadounidenses en la zona, donde hay presencia de numerosos grupos que, por su lado, también han lanzado ataques contra Irán.

El conflicto también ha dejado bajas europeas. Un ataque con drones contra una base militar en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí dejo un militar francés muerto, al tiempo que Italia denunció un ataque con misil contra una de sus bases militares en la región.