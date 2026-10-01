Guatemala investiga el supuesto papel del Ejército en la muerte de ocho civiles en Zacapa

Archivo - El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, durante una rueda de prensa en marzo de 2026 - Bernd von Jutrczenka/dpa - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha anunciado la apertura de una investigación sobre la responsabilidad del Ejército en la muerte de ocho personas durante el fin de semana en el municipio de Huité, situado en el departamento de Zacapa, cerca de la frontera con Honduras.

"Instruí al ministro de la Defensa, general Henry Saenz, a que estableciera una comisión multidisciplinaria contemplada en la ley para realizar las averiguaciones en el marco de sus competencias, con el propósito de adoptar las medidas que procedan conforme a las regulaciones militares", ha manifestado el mandatario durante una comparecencia.

"Este informe será entregado al Ministerio Público para contribuir a su investigación de los hechos y es el que establecerá el alcance y la modalidad de la participación del Ejército en esos eventos", al tiempo que ha recalcado que los ministerios de Gobernación y Defensa están colaborando "plenamente" con las pesquisas abiertas por la Fiscalía.

Así, ha recalcado que "el Gobierno de la República reitera su compromiso con el pleno respeto del Estado de derecho, el esclarecimiento de os hechos, la deducción de responsabilidades y el cumplimiento de la justicia para las víctimas".

"La prioridad de este Gobierno en su conjunto y la mía personal, como presidente de la República, ha sido y será la protección y el bienestar de las familias guatemaltecas", ha manifestado, antes de recalcar que las fuerzas de seguridad se desplegaron en el lugar "inmediatamente después de los eventos" para "llevar a cabo las labores correspondientes".

Por su parte, el ministro de Defensa guatemalteco ha dicho que "lamenta profundamente" los hechos y ha expresado sus "condolencias" a las familias de las víctimas y su "solidaridad" con "la comunidad, en su totalidad". "Guatemala merece conocer con claridad qué ocurrió, cómo ocurrió y quiénes son los responsables", ha añadido.

Sáez ha subrayado que apoya las investigaciones y que no habrá "tolerancia alguna con la impunidad", al tiempo que ha confirmado que, en línea con la orden dada por el presidente, ha reclamado ya "que se realicen las averiguaciones y procedimientos administrativos internos que correspondan, a efecto de establecer con precisión las circunstancias relacionadas con estos hechos que permitan o determinen las responsabilidades correspondientes".

Las investigaciones giran en torno a los sucesos registrados el 27 de septiembre en Huité, donde ocho personas, entre ellas un menor, murieron tiroteadas, tras lo que familiares de las víctimas acusaron a las fuerzas de seguridad de lo sucedido, sin que por ahora haya confirmación oficial sobre el posible papel del Ejército en esta matanza.