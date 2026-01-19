La guerrilla del ELN libera a cinco policías colombianos que mantenía secuestrados

Liberación de policías secuestrados por el ELN en Colombia - DEFENSORÍA COLOMBIA

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha liberado este lunes a cinco agentes de la Policía Nacional de Colombia que mantenía secuestrados desde hace dos semanas en la región de Catatumbo.

"La Policía Nacional de Colombia informa de que hoy fueron liberados cinco de nuestros uniformados, quienes permanecían privados de la libertad por el grupo armado organizado ELN desde el pasado 6 de enero", ha publicado la Policía en redes sociales.

Los agentes "se encuentran en buen estado de salud y reciben valoración médica y acompañamiento institucional", explica el organismo, que destaca que la liberación ha sido posible "gracias a la labor humanitaria de la Comisión Humanitaria, integrada por la Defensoría de Colombia, la Iglesia Católica y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas".

Los policías han sido entregados a una comisión humanitaria y se encuentran ya bajo protección tras el operativo de liberación en una zona rural del departamento de Norte de Santander, en el noreste del país, informa la emisora colombiana Blu Radio.

Los agentes han sido identificados como Daniel de Jesús Granada Quiroz, Ramón Alberto Coronel Medina, Edwin Fabián Manosalva Contreras, José Ricardo Carrillo Romero y Carlos Eduardo Barrera.

Fueron interceptados por guerrilleros del ELN cuando se desplazaban vestidos de paisano en un autobús de servicio público por la carretera que comunica a El Zulia con Tibú, concretamente en El Tablazo.

Desde el primer momento el ELN informó en un comunicado de su intención de liberar a los cinco policías, pero el proceso se ha retrasado 14 días.