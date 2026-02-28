Gustavo Petro cree que "Trump se ha equivocado hoy" con el ataque a Irán

El presidente de Colombia, Gustavo Petro - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha advertido que el presidente estadounidense, Donald Trump, "se ha equivocado hoy" al ordenar el lanzamiento de una ofensiva militar a gran escala contra Irán.

"Creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy", ha publicado Petro en redes sociales en respuesta a un mensaje de un particular israelí que informa de que se encuentra en un refugio antiaéreo en medio de los ataques de represalia iraníes.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado el inicio de una operación militar conjunta con Estados Unidos que busca "eliminar la amenaza existencial" de Irán, con referencias a un cambio de régimen en Teherán y al fin de la República Islámica.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que el objetivo final de la operación es la eliminación de las estructuras de poder instaladas en la República Islámica en 1979, una ofensiva sorpresa que llega en medio de unas negociaciones indirectas con Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.