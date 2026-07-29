Guterres alerta de que la guerra en Oriente Próximo se extienda tras los ataques de EEUU y Arabia Saudí en Irak

António Guterres - Europa Press/Contacto/Ammar Safarjalani

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha alertado este miércoles de que el conflicto en Oriente Próximo se esté extendiendo, en respuesta al ataque lanzado por Estados Unidos y Arabia Saudí contra varias instalaciones de las milicias proiraníes de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) en territorio de Irak, que se ha saldado con al menos 20 muertos y 32 heridos.

"Al secretario general le preocupa desde hace tiempo que, si las partes no vuelven a la mesa de negociaciones, el conflicto pueda extenderse, y eso parece ser lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas", ha señalado en rueda de prensa su portavoz adjunto, Farhan Haq, al ser preguntado por el recrudecimiento de las hostilidades en la región.

El diplomático portugués, ha proseguido Haq desde Nueva York, "ya ha dejado clara su preocupación por cualquier reanudación de los combates y por cualquier escalada y ampliación del conflicto" desatado hace ya cinco meses con la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Así, el portavoz de Guterres ha lamentado que los últimos acontecimiento no son "positivos", por lo que el secretario general de la ONU "quiere asegurarse de que las partes puedan cesar los combates y volver a los esfuerzos diplomáticos, incluidos los esfuerzos de mediación que están impulsando Pakistán, Qatar y otros países".

Preguntado por la participación de Arabia Saudí en los ataques lanzados contra territorio iraquí, Haq ha advertido de que el hecho de que "haya más partes implicadas en combates" y de que "estos se extiendan a un mayor número de países", implica que "son acontecimientos negativos y podrían llevarnos a una situación mucho peor incluso que la anterior".

Sus declaraciones llegan después de que al menos 20 personas hayan muerto y más de una treintena hayan resultado heridas la madrugada de este miércoles por ataques perpetrados por las fuerzas estadounidenses y saudíes contra varias instalaciones de las FMP en las provincias iraquíes de Bagdad, Wasit, Nínive, Basora, Kirkuk, Kerbala y Diyala.

Estas milicias forman legalmente parte del Ejército iraquí, si bien no están fusionadas con el Ejército regular, sino que operan como una rama militar independiente con su propia estructura y presupuesto estatales. No obstante, varias de sus facciones han puesto ya en marcha procesos para entregar sus armas al Estado bajo la presión ejercida por el Gobierno central y de actores internacionales.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha explicado que aviones de combate estadounidenses y saudíes han atacado "múltiples instalaciones logísticas y de armamento" de "los terroristas en el este de Irak", argumentando que estos ataques son en "respuesta" a los "más de 30 ataques aéreos con drones dirigidos por la Guardia Revolucionaria durante las últimas 72 horas" contra territorio saudí, en referencia a los ataques lanzados desde Irak por dichas milicias afines a Teherán.