Guterres alerta del riesgo de división del mundo en "dos bloques rivales" en plena "redefinición del poder"

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres (archivo) - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha alertado este martes del riesgo de división del mundo en "dos bloques rivales" ante las crecientes tensiones internacionales, en un mundo marcado por los diversos conflictos y la "redefinición del poder" en un momento en que se avanza hacia la multipolaridad pese a la existencia de sistemas de gobernanza internacional que reflejan realidades e intereses de "una época ya superada".

"Las fracturas de nuestro mundo se están agrandando, y las grietas se han convertido en abismos", ha dicho Guterres en su discurso ante la 81ª Asamblea General de la ONU, en el que ha recalcado que "en el transcurso de la última década estallaron guerras de consecuencias devastadoras que se prolongaron con una crueldad abyecta".

"Se tomó de blanco a la población civil. Se pisotearon los Derechos Humanos. Se utilizó el hambre como arma. Se asesinó a trabajadores humanitarios. Se dejó de lado el Derecho Internacional", ha lamentado, antes de reseñar que "se han ahondado las divisiones geopolíticas, se han acentuado las desigualdades y se ha resquebrajado la confianza".

Así, ha manifestado que, igualmente, en esta etapa "la crisis climática dejó de ser una amenaza lejana y se volvió una realidad de todos los días", mientras que "la Inteligencia Artificial avanzó a una velocidad que ha tomado por sorpresa incluso a quienes la crearon". "No se trata de crisis aisladas, sino de capítulos de una misma historia: la historia del poder", ha explicado.

Guterres ha argumentado que "la redefinición del poder se está dando de tres maneras fundamentales", siendo la primera de ella "entre los Estados, ya que han urgido nuevos polos de influencia económica, política y tecnológica". A ello se suma la "extraordinaria transferencia de poder, de los gobiernos a un puñado de empresas privadas y particulares".

"La influencia de esos actores se extiende ya a la política, la economía, los flujos de información, el desarrollo tecnológico y el espacio cívico del que dependen las sociedades", ha dicho, al tiempo que ha remarcado que, en tercer lugar, "los seres humanos están cediendo cada vez más poder a las máquinas", siendo el ejemplo el caso de la IA, que "se está tornando incontrolable".

"Las armas autónomas letales dejaron de ser ciencia ficción y se están volviendo una realidad militar", ha advertido el secretario general de la ONU, quien ha incidido en que las instituciones y sistemas de gobernanza han de restrucurarse ante la nueva realidad, en la que "no cabe duda" de que se avanza "hacia un mundo multipolar" de forma "irreversible".

En este sentido, ha esgrimido que "la multipolaridad puede manifestarse de diferentes formas", siendo una de ellas "un mundo caracterizado por la fragmentación y la transaccionalidad, de tensiones crecientes y desconfianza más profunda", algo que, a su juicio, "es en muchos aspectos, la trayectoria actual".

"Hay otro camino: el camino hacia la multipolaridad interconectada", ha defendido Guterres, quien ha dicho que este mundo estaría asentado en "la interdependencia" y sostenido "por una densa red de conexiones económicas, políticas, sociales y tecnológicas". "Un mundo en el que coexisten múltiples polos de influencia dentro de un marco común de Derecho Internacional y normas compartidas", ha puntualizado.

"Un mundo así puede ayudarnos a evitar las tendencias hegemónicas y lo que he llamado 'la Gran Fractura': la división del mundo en dos bloques rivales, con sistemas económicos, tecnológicos y de seguridad distintos", ha manifestado, antes de apostar por una "competencia sana" que "puede impulsar la innovación, reforzar la resiliencia y ampliar las oportunidades".

LLAMAMIENTO A LAS SUPERPOTENCIAS

En esta línea, ha recalcado que "las superpotencias deben reconocer que su poder no es tan superlativo como parece". "Su poder tiene límites. Los acontecimientos de los últimos años no han dejado lugar a dudas", ha apuntado.

"El poderío militar no basta por sí solo para consolidar la paz. El poderío económico no basta por sí solo para asegurar la estabilidad. Y el poderío tecnológico no basta por sí solo para garantizar la seguridad", ha enumerado.

Por ello, ha apelado a un "sistema multilateral, centrado en la ONU, que sea equilibrado y representativo, con instituciones sólidas y eficaces que reflejen las realidades y la evolución progresiva del peso relativo de los países y las economías del mundo actual, y no las estructura de poder de hace 80 años".

"La cuestión fundamental es la siguiente: ¿Haremos algo para que el poder se rija por el derecho en vez de la fuerza? ¿Por la cooperación en vez de la coacción? ¿Por el sentido de responsabilidad hacia la juventud y las generaciones futuras en vez de la indiferencia ante su destino?", se ha preguntado.

Así, ha afirmado que "la primera gran prueba del poder en el siglo XXI es la paz y la seguridad" y ha argüido que "la paz es mucho más que la ausencia de conflicto: es la existencia de límites jurídicos al ejercicio del poder", antes de insistir en los ejemplos de los conflictos que sacuden en estos momentos Oriente Próximo, Europa y África.

"En todo Oriente Próximo, los conflictos se suceden en cadena. Los mal llamados 'alto el fuego' no han sido más que 'menos fuego', y son los civiles quienes siguen pagando el precio. Ya basta. Apelo a los líderes presentes en este salón para que aprovechen al máximo esta semana de alto nivel y procuren la distensión y el diálogo", ha reseñado.

"Los combates deben parar; la ayuda humanitaria tiene que fluir; y hay que restablecer por completo los derechos y las libertades de navegación de conformidad con el Derecho Internacional", ha apuntado, en referencia a la situación en el estrecho de Ormuz por la guerra en Irán.

FIN DE LOS CONFLICTOS

En concreto, ha denunciado "la devastadora situación que impera en los Territorios Palestinos Ocupados" casi tres años después de los "abominables atentados terroristas perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023". "Lo que siguió fue una acometida contra la población palestina de Gaza cuyo grado de matanza y destrucción no vi nunca en todos mis años como secretario general (de la ONU)", ha lamentado.

"Mientras tanto, la violencia, los desplazamientos de la población y la expansión de los asentamientos par parte de Israel en la Cisjordania ocupada están arrasando el camino hacia la paz e invocando el fantasma de la limpieza étnica", ha manifestado. "No podemos permitir que la solución de dos Estados se esfume ante nuestros propios ojos", ha advertido.

Asimismo, ha criticado que la invasión rusa de Ucrania "sumió a un país soberano en una guerra brutal, lo que constituye una flagrante violación de la Carta de la ONU", antes de ahondar en que "mayormente en Ucrania, pero también hace poco en ciertas partes de Rusia, las viviendas, los sistemas de energía y abastecimiento de agua y la infraestructura de transporte han sido objeto de reiterados ataques, lo que pone en peligro las cadenas de suministro de alimentos y energía a nivel mundial".

"En Sudán, la guerra por el poder, atizada por actores externos, se ha convertido en una guerra contra los civiles", ha reseñado, antes de recordar que "en Birmania hay otra crisis casi al borde del olvido, incluso con la escalada de la violencia, los desplazamientos masivos y la propagación de la delincuencia transnacional".

"Estos y tantos otros conflictos son muestra de lo que ocurre cuando el poder escapa a todo control, la fuerza va por delante de la diplomacia, los presupuestos militares se van por las nubes y se pierde todo atisbo de rendición de cuentas. La prueba que tenemos ante nosotros consiste en determinar si el poder se ejercerá conforme al derecho, o por encima de él", ha zanjado.