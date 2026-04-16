Guterres aplaude el alto el fuego de diez días anunciado por Trump entre Líbano e Israel

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres - Xie E / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhoto

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha aplaudido este jueves el anuncio realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un alto el fuego de diez días acordado entre Líbano e Israel.

"Acabo de hablar con el secretario general y me ha dicho que acoge con satisfacción las medidas que puedan poner fin a las hostilidades y al sufrimiento a ambos lados de la Línea Azul", ha señalado su portavoz, Stéphane Dujarric, en una rueda de prensa.

En este sentido, ha afirmado que "Naciones Unidas, a través de sus misiones políticas y de mantenimiento de la paz, sigue dispuesto a apoyar estos esfuerzos", mientras que ha vuelto a instar a la "plena aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad".

"Nuestra coordinadora especial en Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, sigue trabajando en estrecha colaboración con las partes, ya que siempre hemos afirmado que no existe una solución militar para este conflicto", ha resaltado.

Dujarric ha insistido durante el turno de preguntas que "el pueblo de Líbano ha sufrido enormemente", instando así al partido-milicia chií Hezbolá a acatar el acuerdo. "Esperamos que todos respeten el alto el fuego", ha precisado ante la prensa.

Sus palabras se producen después de que Trump informara en redes sociales de que la citada tregua comenzará este mismo jueves a las 17.00 horas (hora local de la costa esta este de Estados Unidos), lo que se traduce en las 00.00 horas de este viernes (según la hora local en Líbano e Israel).

El inquilino de la Casa Blanca ha informado de que ha tenido unas conversaciones "excelentes" con el presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu", destacando que representantes de ambos países se reunieron el martes en Washington "por primera vez en 34 años".

Trump también ha indicado que ha invitado a ambos líderes a visitar la Casa Blanca para mantener un "diálogo constructivo" que permita afianzar esta tregua de cara al futuro. "Las dos partes quieren la paz y creo que esta llegará, pronto", ha aseverado.