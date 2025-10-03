Guterres aplaude la disposición de Hamás a negociar con EEUU el plan de Trump para Gaza

El jefe de la ONU insta "a todas las partes a aprovechar la oportunidad para poner fin al trágico conflicto" en la Franja

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha aplaudido la declaración emitida por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la que ha anunciado su disposición a liberar a los rehenes israelíes y a negociar el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para la Franja de Gaza, donde han muerto alrededor de 66.300 palestinos desde que el Ejército de Israel inició su ofensiva contra el enclave tras el 7 de octubre de 2023.

Guterres, que ha dicho "sentirse alentado" por dicha declaración, ha instado "a todas las partes a aprovechar la oportunidad para poner fin al trágico conflicto" en la Franja. En este sentido, ha reiterado su "constante" llamamiento a un alto el fuego "inmediato y permanente", la liberación de "incondicional" de los rehenes y el acceso humanitario "sin restricciones".

Según ha indicado el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en un comunicado, el jefe de la ONU ha agradecido a Qatar y Egipto por "su inestimable labor de mediación" y ha asegurado que Naciones Unidas "apoyará todos los esfuerzos para lograr estos objetivos y evitar aún más el sufrimiento".

Las declaraciones de Guterres han llegado después de que Hamás haya enviado a los mediadores la respuesta oficial al plan de Trump para Gaza, en la que se ha mostrado dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes --tanto vivos como muertos--, si bien ha pedido discutir los detalles de la propuesta de 20 puntos.

Tras ello, el inquilino de la Casa Blanca ha considerado que Hamás está "listo para una paz duradera", por lo que ha pedido a Israel que "pare inmediatamente los bombardeos" sobre el enclave palestino, con el objetivo de liberar a los rehenes "de forma segura y rápida", puesto que "ahora mismo es demasiado peligroso hacerlo".

La respuesta de la milicia palestina ha llegado pocas horas después de que Trump le diera un ultimátum para aceptar el acuerdo, fijando como plazo las 18.00 hora de Washington del domingo (00.00 del lunes en la España peninsular), bajo la amenaza de que, si no lo hace antes de esa fecha, se desatará "un infierno como nunca antes se había visto".

Trump, que el lunes expuso un plan de 20 puntos para tratar de zanjar el conflicto y hasta este viernes no había puesto un calendario concreto, había advertido de que es la "última oportunidad". "Habrá paz en Oriente Próximo, de una manera u otra", había sentenciado.