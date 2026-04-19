Guterres condena "enérgicamente" el ataque contra la FINUL que se ha saldado con militar francés muerto

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres - Europa Press/Contacto/Gent Shkullaku

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha repudiado el ataque perpetrado este sábado contra un grupo de 'cascos azules' de la Fuerza Interina de la ONU en Líbano (FINUL) que realizaban labores de limpieza de explosivos en Ghanduriyé, en el sur del país, donde un trabajador de nacionalidad francesa ha fallecido y tres más han resultado heridos, dos de ellos de gravedad.

"Condeno enérgicamente el ataque del sábado contra FINUL durante el cual un cascos azules francés fue asesinado y otros tres resultaron heridos", ha manifestado el representante de Naciones Unidas en una publicación en redes sociales en la que ha transmitido, además, sus "más profundas condolencias" a los allegados de la víctima mortal.

Guterres ha recordado que este ataque no ha sido un hecho aislado, sino que se trata del tercer "incidente" de este tipo que se ha saldado con la muerte de 'cascos azules' desplegados en Líbano durante las últimas semanas.

"Estos ataques deben cesar", ha apostillado, antes de apelar a "todos los actores" para exigir que respeten el cese de hostilidades y el alto el fuego en el país.

El secretario se suma con estas palabras a la condena emitida horas antes por la propia FINUL, que ha tildado la agresión de "ataque deliberado" contra sus trabajadores y ha anunciado la apertura de una investigación, si bien ha revelado que "las evaluaciones iniciales apuntan a actores no estatales, supuestamente Hezbolá" como autores del atentado.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha confirmado la muerte del sargento mayor Florian Montorio, del 17º Regimiento de Ingenieros Paracaidistas de Montauban, nombre y rango con los que se ha identificado al fallecido, "durante un ataque contra la FINUL".

"Todo apunta a que Hezbolá es responsable de este ataque", ha indicado Macron, al tiempo que ha "exigido" a las autoridades libanesas que "detengan de inmediato a los responsables y asuman la responsabilidad junto con la FINUL".

A la espera de que Hezbolá se pronuncie sobre el incidente, uno de los aliados históricos del partido-milicia chií como es el presidente del Parlamento libanés, Nahib Berri, ha condenado el ataque sin paliativos y ha llamado al comandante de la FINUL, el general Diodato Abenara, para trasladar sus condolencias.